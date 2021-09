https://mundo.sputniknews.com/20210909/gesta-heroica-del-fallecido-ministro-ruso-desnuda-una-perdida-de-valores-1115890330.html

Gesta heroica del fallecido ministro ruso: ¿desnuda una pérdida de valores?

Auténtica conmoción internacional. Es la que causó la muerte del ministro de Situaciones de Emergencia de Rusia, Evgueni Zínichev. Y mientras el Gobierno... 09.09.2021, Sputnik Mundo

ValoresUna auténtica conmoción internacional. Es lo que provocó el fallecimiento del ministro de Situaciones de Emergencia de Rusia, Evgueni Zínichev. Hasta las agencias y medios más duros con el país euroasiático cambiaron su tono a uno lleno de respeto a este general del Ejército, de 55 años de edad, quien dio su vida en un intento de salvar al director y camarógrafo Alexander Melnik quien estaba documentando unas maniobras a gran escala en el Ártico ruso ante posibles situaciones de rescate en las aguas de la zona."Lamentamos informar que Zínichev murió trágicamente mientras llevaba a cabo sus obligaciones oficiales salvando la vida de una persona", comentó el Ministerio en un comunicado. Por su parte, Margarita Simonián, directora de nuestro medio, detalló que el general "murió como socorrista" cuando se estrelló contra una piedra al lanzarse al agua donde se cayó Melnik, quien se había resbalado al borde de un acantilado.Una acción que habla más que mil palabras sobre la personalidad de Zínichev, recordado por todos quienes le conocían personalmente como un ser humano de altos valores antes que funcionario. Algo que resaltó también el viceministro de Situaciones de Emergencia, Andrei Gurovich, constatando que su colega "no dudó ni un instante en actuar, no como ministro, sino como hombre común". En este contexto, enfatizó que "como socorrista realizó un acto heroico".Repasemos algunos titulares de la prensa internacional. "Muere el ministro ruso de Emergencias mientras salvaba a otra persona", escribe el diario español El Mundo. En el portal de Deutsche Welle leemos lo siguiente: "Muere un ministro ruso al intentar un rescate durante unas maniobras". El periódico ABC publicó el siguiente artículo: "Muere el ministro de Emergencias de Rusia al tratar de salvar a un trabajador durante un ejercicio". La agencia EFE, a su vez, tituló su noticia así: "Muere el ministro de Emergencias ruso al salvar a una persona durante unos ejercicios".Sin embargo, algunos medios trataron de presentar los hechos como si no hubiera nada que apreciar o admirar. Entre ellos se encuentra el diario El País. "Muere el ministro de Emergencias de Rusia al caer por un acantilado durante la grabación de unas maniobras en el Ártico", dice su título, muy parecido al de La Vanguardia: "Muere el ministro de Situaciones de Emergencia ruso en un accidente en el Ártico". La cadena CNN sigue la misma línea editorial: "Muere el ministro de Situaciones de Emergencia de Rusia, Yvegeny Zinichev, durante ejercicios de entrenamiento", escribe.¿Quizás estos medios tengan razón en que no ha habido nada demasiado extraordinario, en el sentido de que todos debemos lanzarnos a ayudar a quien lo necesite, sin importar si ponemos nuestra vida en riesgo de muerte?11-S: ¿fecha histórica para EEUU y para Afganistán?El Gobierno interino de Afganistán, formado e integrado por representantes del movimiento talibán –designado "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU y declarado como grupo terrorista prohibido en Rusia–, tomará posesión este 11 de septiembre.Este mismo 11 de septiembre en que EEUU espera recibir manifestaciones de solidaridad de todo el mundo por el vigésimo aniversario de los atentados perpetrados por terroristas de Al Qaeda tras secuestrar cuatro aviones de pasajeros, estrellando dos de ellos contra el complejo de edificios World Trade Center de Nueva York, y otro en el Pentágono.¿Se trata de una coincidencia, o los talibanes lo hacen a propósito movidos por el deseo de mostrar una vez más su superioridad sobre EEUU que se retiró de Afganistán tras dos décadas de invasión que acabó en nada? Es una pregunta que muchos se hacen.Mientras, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, se negó a comentar la elección de los talibanes de la fecha del 11 de septiembre para la toma de posesión del Gobierno. "Como la mayoría abrumadora de los países del mundo preferimos seguir atentamente cuáles serán los primeros pasos de las nuevas autoridades [afganas]", explicó el portavoz del Kremlin.La posible extradición de Alex Saab ¿boicot al diálogo entre venezolanos?El Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del diplomático y empresario venezolano-colombiano, Alex Saab, a quien acusan de blanqueo de dinero.Para la abogada e internacionalista Laila Tajeldine, lo primero que habría que resaltar en este caso son los "vicios de forma y de fondo que existen" y que "han impedido un debido proceso"."Primero, porque se trataba de la figura de un enviado especial que goza de inmunidad diplomática por lo que no debió haber sido detenido. Segundo, porque se dio una detención sin una orden de la Interpol y, además, la normativa de Cabo Verde dice que una persona para ser detenida, además de una orden de Interpol, debe tener la ratificación de un juez nacional, que tampoco se dio, ni tampoco se cumplieron con los plazos internos. Además, la solicitud de detención y extradición contra Alex Saab vino con nombres distintos, no con los de él, así que nos preguntamos ¿cómo es que la autoridad de Cabo Verde supo que la persona que detuvieron era Alex Saab si el nombre era otro? Es evidente que esto es una componenda política más que jurídica", denuncia Tajeldine.Sobre los vicios de fondo, Tajeldine señala que "hay muchos elementos" que se podrían mencionar."Como, por ejemplo, que Estados Unidos pide la extradición porque, supuestamente, en sus instituciones bancarias pasaron 350 millones de dólares que ellos dicen que son fondos de corrupción, pero el hecho es que en Suiza se dio una investigación con respecto a ese dinero y se confirmó que no hubo ninguna malversación ni alteración y que, por lo tanto, ese recorrido fue totalmente legal, así que cerraron el caso. Además, no existe un tratado de extradición entre Estados Unidos y Cabo Verde, y eso también es algo de peso, pero es evidente que el caso de Alex Saab es totalmente político", resalta.Tajeldine también señala que la defensa introducirá nuevos recursos para apelar a la decisión de extradición."Todavía quedan varios recursos que en los próximos días comunicará la defensa del diplomático venezolano. Pero mientras existan unas autoridades en Cabo Verde que pasen por encima del derecho nacional e internacional, pues quizás no es mucho lo que se pueda avanzar, pero estamos esperando eso porque legalmente, mientras existan esos recursos, se debería detener el proceso de extradición", apunta.El anuncio de la extradición de Saab se da pocos días después de que el Gobierno y la oposición venezolana anunciaran la firma de dos acuerdos como parte de las negociaciones que se dan en México."Estamos viendo que hay varias acciones que están intentando torpedear la mesa de diálogo. Estamos viendo este anuncio de extradición contra Saab, que es sumamente importante, estamos viendo las declaraciones recientes de Juan Guaidó diciendo que la eliminación de las sanciones está amarrada a unas elecciones presidenciales, un elemento que no está en el memorándum de entendimiento que se firmó en México. Estas personas no hablan por sí solas, sabemos que ellos son voceros de la política de Estados Unidos y que son enviados a decir eso porque evidentemente buscan torpedear el diálogo que se está dando en México, que es el diálogo a favor del pueblo venezolano, de la paz y la estabilidad de Venezuela", apunta Tajeldine.Galicia, la gran víctima de energía verdeLa forma de cómo se está ejecutando el Pacto Verde Europeo destinado a alcanzar que el bloque comunitario sea climáticamente neutro para 2050, se convirtió en una auténtica pesadilla para los habitantes del sur continental, donde la región española de Galicia es uno de los territorios más afectados, según el activista local André Abeledo Fernández.En declaraciones a Sputnik, Abeledo Fernández indicó que esta comunidad autónoma "ya cumple de sobras" con las exigencias del Pacto Verde Europeo, produciendo "más energía limpia" de lo que consume, y hasta exportándola en grandes volúmenes.Unos datos detrás de los que se esconde el cada vez mayor sufrimiento de los gallegos, y es que el creciente número de aerogeneradores hace la vida prácticamente insoportable, afectando desde el paisaje, hasta la fauna y el ecosistema de esta comunidad "rural", pasando por el valor de sus viviendas, dado que las infraestructuras correspondientes se instalan en estrecha proximidad violándose todas las normas, pero satisfaciéndose los intereses "de las multinacionales eléctricas", indicó el activista.Y como si fuera poco, se están tramitando centenares de proyectos de nuevos parques eólicos. "Al no tener combustibles fósiles, la industria europea necesita buscar nuevas formas de sacar energía, y la eólica es una de ellas", constató Abeledo Fernández, al subrayar que es el sur de Europa quien está "cogiendo todo el peso de esta necesidad", al tiempo que, "dentro del Estado español, el peso está yendo para Galicia", que a su vez no obtiene ningún beneficio de este rol.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

