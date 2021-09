https://mundo.sputniknews.com/20210909/galicia-la-gran-victima-de-energia-verde-1115887644.html

Galicia, la gran víctima de energía verde

Galicia, la gran víctima de energía verde

La forma de cómo se está ejecutando el Pacto Verde Europeo destinado a alcanzar que el bloque comunitario sea climáticamente neutro para 2050, se convirtió en... 09.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-09T15:57+0000

2021-09-09T15:57+0000

2021-09-09T15:57+0000

qué pasa

ecología

galicia

energía eólica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115887616_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_b039be3d6e83104783e599b4ef25578e.jpg

Galicia, la gran víctima de energía verde Galicia, la gran víctima de energía verde

En declaraciones a Sputnik, Abeledo Fernández indicó que esta comunidad autónoma "ya cumple de sobras" con las exigencias del Pacto Verde Europeo, produciendo "más energía limpia" de lo que consume, y hasta exportándola en grandes volúmenes.Unos datos detrás de los que se esconde el cada vez mayor sufrimiento de los gallegos, y es que el creciente número de aerogeneradores hace la vida prácticamente insoportable, afectando desde el paisaje, hasta la fauna y el ecosistema de esta comunidad "rural", pasando por el valor de sus viviendas, dado que las infraestructuras correspondientes se instalan en estrecha proximidad violándose todas las normas, pero satisfaciéndose los intereses "de las multinacionales eléctricas", indicó el activista.Y como si fuera poco, se están tramitando centenares de proyectos de nuevos parques eólicos."Al no tener combustibles fósiles, la industria europea necesita buscar nuevas formas de sacar energía, y la eólica es una de ellas", constató Abeledo Fernández, al subrayar que es el sur de Europa quien está "cogiendo todo el peso de esta necesidad", al tiempo que, "dentro del Estado español, el peso está yendo para Galicia", que a su vez no obtiene ningún beneficio de este rol."Se nos está tratando como si fuéramos el Congo, es decir, como una colonia de un país del tercer mundo. Se nos está trayendo para aquí todo el peso de la producción de la energía, pero en cambio nosotros no tenemos industrias, a nosotros nos cuesta la energía igual que a cualquier otro español, mientras que a cambio de nada, estamos entregando nuestro territorio, nuestros terrenos, nuestros paisajes, nuestra naturaleza para que esta energía después ni siquiera se use dentro de Galicia", subrayó.Al mismo tiempo, Abeledo Fernández subrayó que las manifestaciones, marchas y protestas que desde hace meses se suceden en Galicia, no están dirigidas contra la energía eólica."Las consignas de estas movilizaciones son: 'Eólicos aquí no, eólicos así no'. Queremos decir que no puede haber eólicos donde hay población, habrá que llevarlos más lejos, no justo al lado de nuestras casas", explicó el activista, al insistir también en que el reparto de las infraestructuras de energía verde debe ser justo, sin que "una vez más" sea el sur de Europa quien lo paga todo.

galicia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

ecología, galicia, energía eólica, аудио