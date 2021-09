https://mundo.sputniknews.com/20210909/fetos-organos-y-muestras-de-sangre-la-pesadilla-de-una-tiktoker-espanola-en-un-hospital-cerrado-1115884019.html

Fetos, órganos y muestras de sangre: la pesadilla de una 'tiktoker' española en un Hospital cerrado

Fetos, órganos y muestras de sangre: la pesadilla de una 'tiktoker' española en un Hospital cerrado

Una joven de La Línea de la Concepción (Cádiz) accedió al antiguo hospital, en estado de abandono, para descubrir documentación personal de pacientes tirada... 09.09.2021

LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDADLas redes sociales han servido para alertar del abandono de restos humanos en el interior del antiguo hospital comarcal de La Línea de la Concepción (Cádiz). Las chicas que grabaron el vídeo habían oído rumores, alguien ya había accedido al interior del antiguo hospital, pero ellas quisieron comprobar de primera mano, "nos pudo la curiosidad", revela a Sputnik la tiktoker @biancamilan06, quien ha publicado los vídeos.Los vídeos son escalofriantes y eso mismo sintió la joven de 17 años. "No podíamos creer lo que estábamos viendo", explica, mientras detalla que justo a la entrada, a medida que se acercaban a la sala de autopsias, un olor nauseabundo la alertó. "Y ese olor se te queda en la cabeza, había cubos con restos humanos, un feto, órganos con nombres puestos, un montón de muestras de sangre… no solo hay muebles abandonados y sucios, hay también un montón de documentos esparcidos por el suelo con información personal de pacientes".Consultadas por Sputnik, las autoridades andaluzas de Salud afirman que el caso ya está en manos de un juzgado de La Línea de la Concepción que investiga el hallazgo de la tiktoker. El antiguo hospital cerró al público con la inauguración del nuevo complejo hospitalario el 23 de junio de 2018.La Policía Nacional confirma el acceso al edificio al haber dado con butrones en la pared, también se ha constatado mediante el forense de los juzgados la presencia de los restos orgánicos y de fetos. Sin embargo, Bianca Milán detalla a Sputnik que "la puerta trasera del hospital está abierta de par en par, no tuvimos que hacer nada extraño para acceder".Una población indignadaDesde el Ayuntamiento piden uso o demolición, ya que no es la primera vez que tiene constancia de que menores han accedido al interior.Además, está el agravante del entorno: El antiguo hospital conformaba un complejo junto a la antigua residencia en la barriada de San Bernardo (10.000 habitantes). "El complejo hospitalario era el principal pulmón socioeconómico de una barriada vulnerable que, a medida que pasa el tiempo y no hay soluciones para un espacio tan grande, languidece más y más", comparten desde el consistorio.El hospital es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social; pero desde 1984, las competencias y gestión están cedidas a las comunidades autónomas. Desde el municipio reseñan que la localidad "no tiene ninguna competencia en la materia", mientras esperan alguna medida de la Junta para resolver la situación.El alcalde del municipio lamenta que, una de las pocas inversiones de las administraciones –en referencia al nuevo hospital– venga con el veneno del abandono de la antigua instalación que, por el momento, no tiene uso asignado. El Ayuntamiento propuso convertirla en edificio para Justicia y dependencias policiales, o en sede de una residencia universitaria… pero no ha habido apoyo de Junta ni Estado.Mientras la barriada se marchita por la falta de servicios e infraestructuras administrativas, los restos de fetos, órganos y documentación personal –"hay hasta fotografías de niños en primera comunión, es espeluznante", claman desde el Ayuntamiento– siguen envejeciendo en un espacio "insostenible" para la localidad.Bianca, quien ha mostrado las imágenes, ha recibido presiones para retirar el vídeo de la red social Tik Tok. Espera, al menos, que sus vídeos ayuden a cambiar el estado de abandono, "eso no puede seguir como está, alguien tiene que hacer algo".Pero además, estos vídeos de fetos y fotos de niños en un hospital cerrado abren heridas bien conocidas en el pueblo. "Cuando vi el feto de un niño ya grande me pregunté qué diría la madre si supiera que está así ahora", cuenta Bianca.Ese mismo pensamiento comparten con Sputnik desde la Fundación Alumbra, la asociación que reúne a las decenas de víctimas de bebés robados que hay en La Línea de la Concepción. "¡Por favor! ¡las madres nos estamos muriendo de dolor!, ¡es inhumano el trato que estamos recibiendo!, ¿dónde están nuestros hijos?", clama desesperada María Buena. Alumbra recibió el reconocimiento del Ayuntamiento de La Línea el 30 de agosto. El edificio donde han aparecido los fetos está en el mismo complejo en el que se produjeron los robos de bebés acaecidos incluso hasta bien entrados los años 80. Ahora, las imágenes del antiguo hospital son doblemente dolorosas en una ciudad que se siente, al igual que el complejo hospitalario, abandonada.

