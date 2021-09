https://mundo.sputniknews.com/20210909/expresidente-brasileno-lula-compara-a-bolsonaro-con-hitler-y-mussolini-1115897859.html

Expresidente brasileño Lula compara a Bolsonaro con Hitler y Mussolini

Expresidente brasileño Lula compara a Bolsonaro con Hitler y Mussolini

SAO PAULO (Sputnik) — El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), declaró que al actual presidente, Jair Bolsonaro está cerca del nazismo... 09.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-09T20:21+0000

2021-09-09T20:21+0000

2021-09-09T20:21+0000

américa latina

brasil

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108849/83/1088498333_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_c39c651976a3b16f9792ed8fa08bda3e.jpg

Durante el reportaje, Lula dijo que aún no ha tomado una decisión respecto a su candidatura a la presidencia de Brasil en las próximas elecciones de 2022."Todavía no soy candidato, solo decidiré eso en marzo. Sé que es difícil de creer que alguien que ocupa el primer lugar en las encuestas no sea un candidato, pero no lo soy por una simple razón. Primero, porque no quiero ser candidato por mí mismo. Necesito construir una candidatura que venga de abajo hacia arriba", expresó.Los resultados de una encuesta publicada la semana pasada sobre intención de voto de cara a las elecciones brasileñas de 2022 situaron al expresidente como el favorito para ganar los comicios.Según el sondeo de la empresa Quest, 69% de los votantes de la región noreste del país se inclinaría a apoyar al candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), en tanto 26% de los encuestados votarían por el actual presidente.Otra encuesta realizada por PoderData muestra que el líder del PT lograría el 55% de los votos frente al 30% de Bolsonaro en una eventual segunda vuelta.

https://mundo.sputniknews.com/20210907/bolsonaristas-autorizan-al-presidente-a-que-tome-medidas-drasticas-1115815981.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro, elecciones