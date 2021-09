Estas son las condiciones que el 'youtuber' mexicano Rix debe cumplir al salir de la cárcel

"No pensé que el tener una conclusión legal, en este caso, me fuera a dar como tanta validación emocional en este tema y estoy muy satisfecha. El mensaje que quiero dar es definitivamente una decisión muy personal en los tiempos de cada mujer cuando decide hablar, cuando decide alzar la voz, no es fácil. Los procesos en el país, sin duda, también desalientan mucho, pero sí me siento satisfecha, me siento distinta, me siento cambiada y siento que esto marca el final de un capítulo de muchos años de mi vida", manifestó.