España descarta retomar el plan del aeropuerto de Barcelona hasta dentro de 5 años

"Dentro de cinco años, si las circunstancias políticas en Cataluña han cambiado, volveremos a hablar", afirmó el presidente de AENA, Maurici Lucena, en declaraciones en la radio pública catalana después de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunciara la paralización de la inversión.El presidente de la empresa de navegación aérea confirmó que el proyecto "queda suspendido" en el próximo lustro, cuando "se abre una nueva ventana de oportunidad regulatoria", y se mostró "decepcionado" por la "oportunidad perdida" para Barcelona.La ministra de Transportes anunció en la tarde del 8 de septiembre el freno a la inversión de 1.700 millones de euros destinada a convertir el aeropuerto en un hub intercontinental.Sánchez justificó la decisión del Ejecutivo por la falta de apoyo de algunos integrantes del Gobierno de Cataluña, que cuestionaban la obra por su impacto en un espacio natural protegido por la UE.Tras conocer la noticia, el presidente catalán, Pere Aragonès, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de haber emprendido "una operación de chantaje" sin voluntad real de invertir en Cataluña.El presidente de AENA explicó que "la inversión no se puede desarrollar" sin "convicción real" de las autoridades catalanas debido a su "compleja tramitación medioambiental" por afectar a zonas protegidas por la legislación europea.En la misma línea, la ministra reafirmó que "el proyecto no tiene sentido" sin "una posición firme de defensa", y explicó que la ampliación no será viable en esta legislatura porque el límite para aprobar la regulación aeroportuaria hasta 2026 termina en septiembre.Por otro lado, desde Greenpeace celebraron la paralización de la ampliación del aeropuerto y lo atribuyeron al éxito de la presión de entidades ecologistas, vecinales y sociales agrupadas en la Plataforma ZeroPort.Esta plataforma convocó una manifestación de protesta masiva el próximo 19 de septiembre a la que habían confirmado su asistencia el Ayuntamiento de Barcelona y varios partidos políticos, entre ellos el del presidente de Cataluña. Cataluña desvincula el aeropuerto del diálogo con EspañaPere Aragonès desvinculó la cuestión del aeropuerto de Barcelona de la mesa de diálogo sobre el conflicto político con España pero advirtió que no aceptará "presiones".En rueda de prensa este 9 de septiembre, el líder independentista consideró que la decisión del Gobierno de España de frenar la inversión en el aeropuerto es "claramente una maniobra de presión para que el Gobierno de Cataluña acepte sin críticas" el proyecto de la gestora aeroportuaria AENA.Según el presidente catalán, la inversión de 1.700 millones de euros pactada por las autoridades españolas y catalanas preveía que el proyecto se concretara en dos años, mientras que AENA ya había presentado un plan para ser aprobado este septiembre.Por su parte, el Gobierno español culpó al catalán de falta de "apoyo" y "convicción" en el proyecto tras las dudas expresadas sobre el impacto medioambiental, algo que Aragonès tachó de excusa.El encontronazo sucede a pocos días de que se reactive la mesa de negociación España-Cataluña sobre el conflicto en torno a la independencia.Aragonès garantizó que su Gobierno irá a la reunión para poner sobre la mesa un referéndum de autodeterminación para Cataluña y que esta polémica no afectará su voluntad de negociar con Pedro Sánchez."Iremos con más fuerza que nunca", manifestó el líder independentista, que prometió "no renunciar" a sus objetivos pese al "chantaje" del aeropuerto.A falta de concretar una agenda y fecha para el encuentro, que será la próxima semana en Barcelona, tampoco se confirmó todavía la participación del presidente de España.

