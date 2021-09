https://mundo.sputniknews.com/20210909/es-mexico-un-pais-polarizado-eso-es-lo-que-dice-amlo-1115893539.html

¿Es México un país polarizado? Eso es lo que dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó durante su conferencia matutina que en el país "hay menos polarización y hay también menos... 09.09.2021, Sputnik Mundo

Sobre la inestabilidad política opinó que "no existe" porque no hay"movimientos de protesta en el país" y aseguró que los mexicanos viven un momento estelar porque están resolviendo sus diferencias por la vía pacífica y la vía electoral."Hubo un movimiento de protesta que se llamó FRENAAA, o se llama FRENAAA, pero no se sostuvo. ¿Qué otro movimiento de protesta? Afortunadamente no ha habido, y nosotros los mexicanos estamos viviendo pues un momento estelar porque estamos resolviendo nuestras diferencias por la vía pacífica y la vía electoral", puntualizó.Aseguró que la única confrontación que se ha dado fue en las pasadas elecciones, en las urnas, porque se instalaron casi todas las casillas, no hubo problemas graves y "el pueblo puso a cada quien en su lugar"."Yo creo que vamos bien, hace poco le agradecí a los opositores porque han actuado de manera responsable, a pesar de que se están llevando a cabo cambios profundos, estamos arrancando de raíz la corrupción y desde luego que están resultando personas, grupos afectados en sus privilegios, gente que no quiere dejar de robar, que se malacostumbró", afirmó.

