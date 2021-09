https://mundo.sputniknews.com/20210909/eeuu-y-los-sindicadatos-independientes-de-mexico-de-que-se-hablo-en-hotel-sheraton-de-cdmx-1115857711.html

EEUU y los sindicatos independientes de México: ¿de qué se habló en Hotel Sheraton de CDMX?

EEUU y los sindicatos independientes de México: ¿de qué se habló en Hotel Sheraton de CDMX?

Al día siguiente del anuncio público del nacimiento de un nuevo sindicato independiente a la representación de la Confederación de trabajadores de México (CTM)... 09.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-09T18:26+0000

2021-09-09T18:26+0000

2021-09-09T18:33+0000

américa latina

eeuu

sindicatos

maquila

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108944/98/1089449810_0:192:1601:1092_1920x0_80_0_0_9da791c25f8d9942792fcbeddcfa6184.jpg

La reunión realizada el 1 de septiembre en el Hotel Sheraton de la Ciudad de México, fue encabezada por Thea Lee, subsecretaria adjunta de Asuntos internacionales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. También participaron funcionarios encargados de temas laborales de la Embajada de Estados Unidos en México, aunque no hubo presencia de sus pares del Gobierno mexicano.Lee ofreció a los representantes sindicales independientes de la industria automotriz y aeronáutica el apoyo de diversos programas del Departamento de Estado de su país por medio de los cuales, el Gobierno norteamericano financia el avance de la Reforma laboral en México, particularmente a los Centros de consolidación y registro federal, que siguen retrasados.Además de integrantes de la Federación de sindicatos independientes de las industrias automotriz, autopartes, aeroespacial y del neumático (Fessiiaaan) fundada por siete sindicatos independientes a fines de 2018, participó de la reunión el más reciente de esta camada, nacido en la empresa que un día antes, el martes 31 de agosto, había anunciado su creación en la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato.Aunque el Sindicato independiente nacional de trabajadoras y trabajadores de la industria automotriz (SINTTIA) consiguió su registro ante las autoridades mexicanas el 14 de julio de 2021, no fue sino hasta un mes y medio más tarde que sus integrantes decidieron hacer público el triunfo.El SINTTIA es la formalización de la agrupación Generando Movimiento, que durante los últimos dos años ganó la fuerza suficiente para disputar la representación sindical que hasta el momento ostenta el Sindicato Miguel Trujillo López, que integra la CNT.Israel Cervantes fue uno de los primeros trabajadores despedidos de la empresa General Motors en 2019, en los albores del movimiento, junto a otros seis compañeros fundadores. Aunque su pleito ante la justicia laboral avanza a un paso inusualmente lento, ni Cervantes ni ninguno de los cesados ocupan cargos en el nuevo SINTTIA."La reunión fue convocada por los funcionarios norteamericanos de la línea directa del T-MEC que está encargada de su seguimiento. Fue una invitación para conocer qué estaba pasando con nosotros y ver de qué forma pueden colaborar para ayudar al trabajador y las agrupaciones sindicales democráticas, para que la Secretaría de Trabajo mexicana cumpla su trabajo", relató Cervantes en diálogo con Sputnik.El ex trabajador ya había tenido contacto con esta representación tras su despido arbitrario de la planta, el cual continúa con un pleito abierto en la Justicia laboral mexicana.

https://mundo.sputniknews.com/20190808/mexico-busca-terminar-con-sus-relaciones-laborales-feudales-con-esta-reforma-1088321216.html

https://mundo.sputniknews.com/20210819/como-el-sindicato-independiente-de-general-motors-gano-pulseada-historica-en-mexico-1115243144.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

eeuu, sindicatos, maquila, méxico