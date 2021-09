https://mundo.sputniknews.com/20210909/cristina-fernandez-divide-las-aguas-en-las-urnas-argentinas-1115898426.html

Cristina Fernández divide las aguas en las urnas argentinas

BUENOS AIRES (Sputnik) — El domingo 12 de septiembre, cientos de listas se enfrentan en las elecciones primarias que elegirán a los candidatos para renovar el... 09.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

opinión y análisis

cristina fernández de kirchner

paso

javier milei

Sin embargo, existe una figura que reduce la masiva oferta en una suerte de referéndum simbólico que tiene dos posturas en disputa: o se está a favor o en contra de Cristina Fernández de Kirchner.La expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta es, para los propios, el factótum de una unidad partidaria exitosa en términos electorales, pero por ahora con graves errores y problemas a la hora de gobernar una economía que tiene 10,2% de desocupados y una inflación interanual de 51,8%.Para los extraños, oponerse a su figura es la carta de acceso a los sectores más duros de la sociedad. Y no dudan en jugarla.El nombre de Cristina Fernández fue mencionado por casi todos los postulantes a ocupar curules en Argentina. Del lado oficialista fue la precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires (este), Victoria Tolosa Paz, quien hizo gala de su amistad con la exmandataria en varias ocasiones.El caso más curioso es el de la periodista Carolina Losada, precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio (derecha), el principal partido opositor, quien directamente incluyó el rostro de la vicepresidenta junto al suyo en sus afiches, y el eslogan "Si Cristina queda atrás, ganamos todos".Para el director de la consultora Escenarios, "la oposición siempre jugó a la polarización con Cristina de manera ganadora, desde 2013. Es obvio que quieren reproducirlo para lograr la victoria. La pregunta es si volverá a pasar lo mismo ahora".El también politólogo Pablo Méndez Shiff coincide en que Cristina Fernández "es la persona sobre la que gira toda discusión pública" y agrega un condimento más: "Es por eso que se dice que maneja todo y ese estigma va a acompañar al Gobierno de Alberto Fernández hasta que termine".Lo cierto es que pasadas las primarias y con cualquier resultado, todos esperan un rol mayor de la vicepresidenta en el armado político; también cambios dentro del gabinete.Medios y redesLa campaña hacia las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ha tenido de todo: desde el músico Andrés Calamaro apoyando a un candidato menor, hasta remakes de clásicas series de TV que invitan a votar a la izquierda.Lo que casi ha brillado por su ausencia son las propuestas, continuando el vacío conceptual que la política argentina viene sufriendo desde hace años, en parte por una fallida estrategia de los propios candidatos que buscan acercarse a una sociedad en constante desencanto con titulares ruidosos y denuncias mediáticas.Méndez Shiff entiende que Cristina maneja como pocos y pocas su potencial en los medios: "Calcula y premedita muy bien sus apariciones y habla muy poco, pero cada vez que lo hace agita el avispero".El politólogo recuerda sus últimos dos éxitos: cuando dijo que en el Gobierno hay "funcionarios que no funcionan" o, más acá en el tiempo, cuando le pidió "un poco más de orden" en forma elegante al propio presidente, generando múltiples debates.Incluso fuera de la política, la vicepresidenta ha generado tendencias de consumo con solo mencionar un par de marcas. Cristina Fernández, además de ser la diana preferida de los medios, ha sido una involuntaria —aunque "consciente de su propio peso"— influencer en redes sociales.Hoy su contra perfil es el propio presidente Alberto Fernández, siempre listo a participar de cualquier debate, incluso aquellos que impone la oposición."En esta campaña, sobre todo, hay una profunda desconexión entre las demandas y lo que se debate en los medios, temas intrascendentes pero que ocupan todo el espacio de discusión", se lamenta Méndez Shiff, magíster en estudios de cine, televisión y nuevas pantallas en el Birkbeck College de la Universidad de Londres.A su entender, esto también ocurre en Twitter, a quien define como "un espacio público formado casi exclusivamente por periodistas".De la incontable cantidad de listas y candidatos sobresale el economista Javier Milei, que se autopercibe académico, mediático y libertario y que basó buena parte de su estrategia de campaña en "pegarle" a Cristina Fernández.Con un trabajado look que deambula entre un profesor chiflado y un estresado corredor de bolsa y un estilo por demás ofensivo, sacado de Twitter, Milei se lanza a candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires con un importante apoyo juvenil.Su suerte aún es incierta y, sin dudas, se la deberá más a su exposición que a sus ideas.Con todo, el sistema político seguirá definiéndose en torno a lo que haga o deje de hacer Cristina Fernández. "Eso es un gran atributo pero al mismo tiempo no se puede ir de eso. Está encerrada en esa centralidad", concluye Touzón.Hasta el momento, el protagonismo de Cristina Fernández sirvió para mantener la unión del peronismo, aunque sea en términos electorales. Recién en 2023, cuando los argentinos tengan que elegir un nuevo presidente, se sabrá si alcanza para mantenerse en la Casa Rosada.

