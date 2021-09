https://mundo.sputniknews.com/20210909/agreden-y-amenazan-al-mas-puro-estilo-mafioso-a-la-subdirectora-de-la-carcel-de-villena-1115878474.html

Agreden y amenazan al más puro estilo mafioso a la subdirectora de la cárcel de Villena

Agreden y amenazan al más puro estilo mafioso a la subdirectora de la cárcel de Villena

La agresión se produjo en vísperas de su declaración contra tres funcionarios de la misma institución penitenciaria, sospechosos de maltratar a un preso

Seis encapuchados golpearon en la cara en la mañana del 6 de septiembre a la subdirectora de Seguridad del centro penitenciario Alicante II de Villena (Alicante) en las inmediaciones de su domicilio. La Guardia Civil investiga si los autores de la agresión son funcionarios de prisiones, dado que acompañaron sus golpes con advertencias y amenazas en torno a un luctuoso hecho sobre el que la agredida tenía que declarar al día siguiente."Cierra la boca mañana" y "Mañana, calladita" fueron las advertencias proferidas por los atacantes, en alusión a una investigación interna de Instituciones Penitenciarias sobre unos hechos que se remontan al 16 de agosto, cuando tuvo lugar un incidente entre tres funcionarios de la cárcel de Villena y un recluso. Una asociación de funcionarios de prisiones, Tu Abandono Me Puede Matar, difundió a través de las redes sociales que un interno con enfermedad mental la emprendió a golpes con los carceleros, quienes acabaron en el hospital.Pero la grabación de las cámaras de seguridad arrojó un resultado diferente; eran los tres carceleros quienes golpeaban duramente con sus porras durante tres minutos al recluso. Y la encargada de custodiar las cintas de la grabación, que podía desmontar la versión de los implicados, es la subdirectora de Seguridad. De resultas, las pesquisas se han reorientado y el preso ha sido trasladado a otro centro penitenciario en Madrid.A la agresión física y verbal cabe añadir las amenazas recibidas anteriormente en su teléfono celular mediante mensajes SMS y en el grupo de WhatsApp de la asociación a raíz de la investigación interna abierta en el centro penitenciario alicantino contra esos tres funcionarios una vez la mujer los puso en conocimiento de sus superiores."Te vamos a joder la vida por perra"Las grabaciones se depositaron el 24 de agosto en un juzgado de guardia de Villena. Ese mismo día la subdirectora recibió la primera amenaza por WhatsApp, vertida en el grupo del colectivo Tu abandono Me Puede Matar, del que es miembro. Se trata del grupo de la asociación en La Coruña, que lidera Marcial González. La mujer pertenece al Centro de Inserción de esa ciudad y en la prisión de Villena trabaja desde hace meses en comisión de servicio."Nos ha dicho Marcial que no coges el teléfono. Ya vemos que te has posicionado y de qué lado, así que no tendremos miramientos contigo. Vamos a por tu director y, si tenemos que llevarte por delante, lo haremos. Te vamos a joder la vida por perra", escribieron en el chat desde un número oculto, mensaje al que tuvo acceso la agencia Efe. Al día siguiente recibió un SMS amenazante, donde se la conminaba a borrar las imágenes o atenerse "a las consecuencias". El 3 de septiembre, sustrajeron en la prisión el teléfono móvil de la subdirectora, aunque la Guardia Civil pudo posteriormente recuperar su contenido. Y el día 6, en la víspera de efectuar su declaración ante el juez, sufrió la agresión física.El despacho jurídico que representa a la asociación Tu Abandono Me Puede Matar ha emitido un comunicado lamentando las "falsas acusaciones vertidas en varios medios de comunicación donde abiertamente se imputa a varios funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Villena una supuesta agresión sufrida por la subdirectora del citado centro", negando también que los hechos estuviesen instigados por la asociación. Por su parte, el sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, ACAIP-UGT, ha pedido actuar "con contundencia contra estos delincuentes" y también contra los "instigadores de esta deleznable acción".

