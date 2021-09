https://mundo.sputniknews.com/20210908/zenit-ruso-confirma-que-la-fifa-descalifica-a-sus-jugadores-brasilenos-malcom-y-claudinho-1115852426.html

Zenit ruso confirma que la FIFA descalifica a sus jugadores brasileños Malcom y Claudinho

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — El portavoz del Zenit de San Petersburgo, Antón Makárenko, confirmó que la FIFA descalificó a sus futbolistas brasileños Malcom... 08.09.2021, Sputnik Mundo

Este 8 de septiembre una fuente comunicó a Sputnik que Malcom y Claudinho no podrán jugar el 11 de septiembre contra el Ajmat Grozni en la séptima jornada de la Premier League rusa, ni tampoco el próximo 14 de septiembre contra el Chelsea de Inglaterra en la fase de grupos de la Champions League debido a sanciones de la FIFA.Señaló que el Zenit no recibió ninguna explicación clara del organismo rector del fútbol.En este contexto, calificó las sanciones de la FIFA como "una amenaza real de violación del principio deportivo", porque varios equipos participantes en las competiciones europeas se ven obligados a retirar a sus jugadores brasileños de la selección o impedirles unirse a su equipo nacional.La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se quejó ante la FIFA de que Malcom y Claudinho no fueron cedidos por el Zenit para las eliminatorias para el Mundial de 2022.El director general del club ruso, Alexandr Medvédev, explicó que los brasileños fueron retirados de la selección para poder participar en el partido contra el Chelsea en Londres ya que, según las normas epidemiológicas del Reino Unido, los procedentes de Brasil deberían hacer la cuarentena perdiendo fechas.

