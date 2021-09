https://mundo.sputniknews.com/20210908/vicepresidente-el-gobierno-de-brasil-tiene-mayoria-para-frenar-impeachment-de-bolsonaro-1115850197.html

Vicepresidente: el Gobierno de Brasil tiene mayoría para frenar impeachment de Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno brasileño tiene mayoría suficiente en el Congreso Nacional para frenar un eventual proceso de juicio político del... 08.09.2021, Sputnik Mundo

"No veo que haya clima para el "impeachment" del presidente, tanto en la población como dentro del propio Congreso, creo que hoy nuestro Gobierno tiene una mayoría cómoda, de más de 200 diputados allí dentro", afirmó en declaraciones a la prensa recogidas por el portal UOL.Mourao añadió que esos diputados no constituyen una mayoría para aprobar grandes proyectos, pero sí son una mayoría "capaz de impedir que algún proceso prospere contra la persona del presidente de la República". El 7 de septiembre, Bolsonaro participó en manifestaciones de carácter antidemocrático donde hizo amenazas interpretadas como golpistas al Tribunal Supremo Federal, lo que en el mundo político revivió el debate sobre la necesidad de avanzar en un proceso para apartarle del poder.Después de los actos del 7 de septiembre, varios partidos de centro y centro-derecha, como el PSDB, Cidadania y el PSD, empezaron a barajar más seriamente la posibilidad de apoyar eventuales procesos de juicio político.Hasta el momento, ya se presentaron 130 peticiones de juicio político contra Bolsonaro desde que es presidente, pero para que avancen deben ser llevadas a votación por el presidente de la Cámara, Arthur Lira, un aliado del presidente que de momento no se manifestó sobre lo ocurrido el 7 de septiembre.

