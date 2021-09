https://mundo.sputniknews.com/20210908/presidente-del-supremo-de-brasil-critica-a-bolsonaro-y-afima-que-nadie-cerrara-la-corte-1115856067.html

Presidente del Supremo de Brasil critica a Bolsonaro y afima que "nadie" cerrará la corte

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luiz Fux, criticó los ataques del presidente Jair Bolsonaro a la corte y sus... 08.09.2021, Sputnik Mundo

"Nadie, nadie", repitió de forma enfática, "cerrará esta corte; la mantendremos en pie, son sudor, perseverancia y valentía; en el ejercicio de su papel el Tribunal Supremo Federal no se cansará de pregonar fidelidad a la Constitución", dijo en un discurso televisado.Agregó que "este tribunal jamás aceptará amenazas a su independencia ni intimidaciones al ejercicio regular de sus funciones". El 7 de septiembre, el presidente Jair Bolsonaro participó en manifestaciones de carácter golpista y en sus discursos atacó al Supremo, llegando a decir que no acataría sus decisiones.Ahora, Fux le respondió que "la desobediencia configura crimen de responsabilidad", la base legal para abrir un proceso de impeachment contra un mandatario".Además, lamentó las "narrativas de descrédito contra el Supremo y sus miembros que vienen siendo gravemente difundidas por el jefe de la nación", en alusión a Bolsonaro.Afirmó que incitar un discurso de odio contra la corte y el incumplimiento de decisiones judiciales son "prácticas antidemocráticas, ilícitas e intolerables".Fux señaló que los jueces estarán atentos a los "falsos profetas del patriotismo" que ignorar las democracias y que apuestan por la "política del caos".En este sentido, confió en que el pueblo brasileño "no caiga en la tentación de narrativas fáciles y mesiánicas que crean falsos enemigos de la nación".El presidente del tribunal finalizó pidiendo que los líderes del país se dediquen a los verdaderos problemas de Brasil, citando la pandemia del COVID-19, el desempleo, la inflación o la crisis hídrica, y adelantó que la corte seguirá firme exigiendo comportamientos democráticos.

