https://mundo.sputniknews.com/20210908/no-no-es-afganistan-tiroteo-en-plena-calle-en-una-localidad-catalana--videos-1115846694.html

"No, no es Afganistán": tiroteo en plena calle en una localidad catalana | Vídeos

"No, no es Afganistán": tiroteo en plena calle en una localidad catalana | Vídeos

La policía catalana está investigando los hechos que tuvieron lugar en el barrio de la Mina de la ciudad barcelonesa de Sant Adrià de Besòs. 08.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-08T14:17+0000

2021-09-08T14:17+0000

2021-09-08T14:17+0000

españa

cataluña

tiroteo

disparos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108611/91/1086119138_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d66eff6e1d7ebabe88cc1cdd05fb7788.jpg

La tranquilidad de los vecinos del barrio de la Mina de esta ciudad catalana se vio interrumpida en la noche del lunes 7 de septiembre. Cerca de las 9 de la noche más se realizaron más de 50 disparos.En las imágenes grabadas por los vecinos que han circulado por redes sociales se ve claramente a dos hombres disparando y se escucha el sonido de los disparos.Todavía no sé sabe qué pudo provocar este tiroteo, aunque algunas fuentes apuntan a que podría tratarse de un enfrentamiento entre familias rivales. Al menos una persona ha resultado herida y ha sido identificada y trasladada al Hospital del Mar con una herida en el brazo."No, no es Afganistán, es un Tiroteo en plena calle en el Barrio de la Mina de Sant Adrià del Besos (Barcelona) España", se puede leer en algunos de los comentarios que han circulado por redes sociales.La alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, ha lamentado el suceso en su cuenta de Twitter y ha advertido de que no es posible "tolerar esta violencia" y ha pedido una reunión urgente a la Consellería de Interior asegurando que "como ciudad no lo podemos tolerar y los vecinos y vecinas del barrio de la Mina no se merecen esta situación".

cataluña

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cataluña, tiroteo, disparos