Marcada por la incertidumbre: narrar el 11-S para los venezolanos

CARACAS (Sputnik) — Narrar desde los estudios del canal venezolano Radio Caracas Televisión (RCTV) el ataque a Nueva York y Washington el 11 de septiembre de...

"Fue muy fuerte, fue un capítulo bien fuerte desde el punto de vista profesional y personal, aunque no fue en el país de uno (…) Como ser humano eso pega, golpea duro", señaló.Escobar, cuya voz inconfundible ha marcado el acontecer noticioso venezolano los últimos 20 años, fue ese 11 de septiembre de 2001 la orientación para miles de venezolanos que deseaban conocer qué estaba pasando en las Torres Gemelas.A partir de ese momento, comenzó una larga jornada para Escobar, quien aún recuerda cómo, mientras iba narrando las imágenes que veía se iba alistando para transmitir con cámara en vivo si era necesario.IncertidumbreLa periodista explicó que mientras hacía un esfuerzo por comprender lo que pasaba, en la sala de prensa todos iban a prisa… productores, redactores, jefes, todos intentando contactar a personas que estuviesen en Estados Unidos para entrevistarlos, mientras se iban teniendo más detalles."Recuerdo que uno de mis jefes, Eduardo Sapene, jefe de dirección de El Observador (noticiero de RCTV), estaba en Estados Unidos y fue una de las primeras personas que contactamos para entrevistar; él, buscando información en los medios de allá, nos iba contando lo que él iba viendo en los medios de Estados Unidos", dijo.Sin cesarEscobar contó que cuando entregó la guardia en horas de la noche, el trabajo no cesó, porque a partir de ese momento comenzaron largas jornadas de análisis del terrorismo, e intentando analizar cuáles escenarios de aproximarían."Me marcó la incertidumbre y la vulnerabilidad del ser humano, de no saber qué puede pasar de un momento a otro, de estar en un lugar haciendo una diligencia y en el instante siguiente estar sentada en un estudio relatando uno de los hechos de terrorismo más terrible que ha vivido la humanidad. Tratar de comunicar a un país, algo de lo cual no tienes herramientas para informar, fue algo que no tenía el mundo, nadie sabía bien qué informar", añadió.Hace dos años, en 2019, la periodista tuvo la necesidad de visitar el monumento que se instaló en Nueva York en homenaje a los 2.996 muertos y a los más de 25.000 heridos que dejaron los ataques.El 11 de septiembre de 2001, terroristas del grupo Al Qaeda (proscrito en Rusia) tomaron el control de cuatro aviones de pasajeros, estrellando dos de ellos contra el World Trade Center de Nueva York y otro en el Pentágono.El cuarto avión cayó en un campo en Pensilvania después de ser inicialmente dirigido hacia Washington.

