Lágrimas de cocodrilo: ¿estaría Occidente detrás del golpe de Estado en Guinea-Conakry?

"Muchísima hipocresía". Es lo que denuncia el intelectual español Joan Carrero ante las condenas occidentales al golpe de Estado en Guinea-Conakri, donde un... 08.09.2021, Sputnik Mundo

Y es que a los líderes occidentales que pusieron el grito en el cielo, no les preocupó en absoluto golpes de Estado como el ocurrido en Ucrania en 2014, al tiempo que no ocultan su simpatía y hasta brindan asistencia a quienes buscan forzar un cambio de poder en países como Venezuela.Asimismo, en el caso concreto de Guinea-Conakri, la perpetuación en el poder de Alpha Condé –quien hasta modificó la Constitución para un tercer mandato, lo que desató en el país protestas que acabaron con muertos– no hubiera sido posible sin el visto bueno de Occidente, señaló Carrero, experto en asuntos africanos."Tenía unas estrechísimas relaciones con lo que algunos llamamos las élites occidentales", manifestó, al enfatizar que, desde el tiempo colonial, hasta la actualidad, "lo realmente decisivo en ese pequeño país son los intereses de las compañías mineras" controladas por Occidente.Al mismo tiempo, insistió en que la toma del poder por parte de Mamady Doumbouya tampoco podría haberse dado sin el consentimiento occidental, tratándose de otro "lacayo" suyo, como lo fue también Alpha Condé.Un cambio que se produjo atendiendo los crecientes ánimos antigubernamentales, opinó el experto."Las élites occidentales pueden estar detrás de este golpe de Estado, mientras que al mismo tiempo, en ese doble lenguaje, lo están condenando", sostuvo Carrero, al subrayar que el presidente depuesto y quien lo derrocó "son diferentes perros, pero con el mismo collar".

