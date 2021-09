https://mundo.sputniknews.com/20210908/la-ue-continuara-prestando-a-afganistan-ayuda-humanitaria-pero-no-economica-1115856248.html

La UE continuará prestando a Afganistán ayuda humanitaria pero no económica

La UE continuará prestando a Afganistán ayuda humanitaria pero no económica

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea (UE) continuará proporcionando a Afganistán ayuda humanitaria, pero la económica estará subordinada a las acciones del... 08.09.2021

"La UE está dispuesta a continuar proporcionando ayuda humanitaria a Afganistán, pero la asistencia económica dependerá directamente de las acciones del nuevo Gobierno afgano", dijo Sefcovic.El vicepresidente de la Comisión Europea resaltó que la UE seguirá de cerca los pasos del nuevo Gobierno de Afganistán y los tendrá en cuenta antes empezar las negociaciones sobre la parte económica.El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, indicó antes que se necesita establecer contactos con el movimiento talibán (proscrito en Rusia por terrorista) para promover los intereses comunitarios y ayudar a la población, lo que no equivale a un reconocimiento político oficial de las nuevas autoridades afganas.También agregó que la UE está lista para reanudar el trabajo de sus representantes en Afganistán "si las condiciones lo permiten".Entre las condiciones para establecer contactos con los talibanes, Borrell enumeró la creación de un Gobierno de transición representativo mediante un diálogo político, el libre acceso para la ayuda humanitaria y la ausencia de obstáculos para quienes deseen abandonar Afganistán.Borrell exigió además la garantía de que el país no vuelva a convertirse en un refugio de terroristas, así como el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre ellas la libertad de prensa.Del 6 al 14 de agosto, los combatientes del movimiento talibán se hicieron con el control de buena parte de Afganistán y el día 15 entraron en Kabul y tomaron el palacio presidencial. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país.El 6 de septiembre, los talibanes anunciaron la caída de Panjshir, la última de las 34 provincias que no habían sido tomadas por la insurgencia, y el día 7 anunciaron la composición del Gobierno interino de Afganistán, formado por los miembros del movimiento fundamentalista.Según el portavoz de los talibanes, Zabiullá Mujahid, no se trata de un Gobierno permanente.El Frente Nacional de Resistencia de Afganistán, que se opone al talibán, tachó de ilegítimo el nuevo Gobierno y llamó a la comunidad internacional a no reconocerlo.

Miguelazo Jamás la UE dio ayuda a Afganistan, solo fueron a invadir y a asesinar por orden de EEUU. Y ahora que salieron arrancado ya no tienen nada que opinar. 0

afganistán

