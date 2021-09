https://mundo.sputniknews.com/20210908/indiferencia-y-desgana-dominan-a-migrantes-en-argentina-para-votar-en-elecciones-primarias-1115860006.html

Indiferencia y desgana dominan a migrantes en Argentina para votar en elecciones primarias

Indiferencia y desgana dominan a migrantes en Argentina para votar en elecciones primarias

BUENOS AIRES (Sputnik) — No hay especial entusiasmo ante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorais (PASO) que se celebran este domingo 12... 08.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-08T20:10+0000

2021-09-08T20:10+0000

2021-09-08T20:10+0000

américa latina

argentina

elecciones

paso

población migrante

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108911/72/1089117207_524:514:2730:1755_1920x0_80_0_0_9b5f4d46cb34eba45176a47f6a26e19b.jpg

Tres de cada cuatro migrantes radicados en Argentina viven en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires (este). Más de 400.000 extranjeros, que representan el 14,7% de la población capitalina, fueron llamados a sufragar en la ciudad de Buenos Aires para los cargos locales.El padrón electoral, que contaba hasta las últimas elecciones con solo 20.000 inscritos, escaló más de 2.000% con la incorporación automática de todos los extranjeros mayores de 16 años con documento nacional de identidad (DNI) argentino y domicilio en la ciudad, según lo determinó el primer Código Electoral de la historia de la capital, sancionado el 25 de octubre de 2018.No está al tanto de su cita en las urnas una boliviana que atiende un pequeño comercio de frutas y verduras en el céntrico barrio de Monserrat. Hilaria descubre, en diálogo con Sputnik, que no solo tiene derecho a votar, sino también la obligación. "Algo había oído", comenta. Mientras examina unas cebollas, la mujer admite que la situación económica es difícil de sobrellevar, pero tampoco están dadas las condiciones para desmontar su vida en Buenos Aires.Puestos a votar, se decidirá por la coalición gobernante Frente de Todos, donde sitúa a la vicepresidenta Cristina Fernández. No estará ella en la papeleta, pero su inclinación por el oficialismo condice con su afinidad por la gestión del expresidente Evo Morales (2006-2019).Por la misma opción se decantará otro conciudadano suyo llamado Juan que trabaja de barrendero para el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y vive en la Villa 30-31, un asentamiento informal intercalado entre los barrios más ricos al norte de la capital. Sabe de la convocatoria electoral porque pasaron por su casa militantes del bloque opositor Juntos por el Cambio. "Pero votaré lo contrario", zanja sin interrumpir su paso.Por Juntos por el Cambio se decidirá una venezolana que llegó hace tres años al país. Otros compatriotas suyos en Argentina le hicieron descubrir, a través de las redes sociales, que estaba incluida en el padrón electoral. No conoce los primeros nombres de la lista que apoyará con su voto, pero sí identifica la gestión del presidente Alberto Fernández con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro. "Los que nos vinimos acá, al menos, no tenemos simpatía por estos", reconoce Marlin al justificar su voto por el bloque que tuvo como líder al expresidente Mauricio Macri (2015-2019).Ninguno de estos migrantes fue informado sobre su incorporación al padrón electoral. El organismo responsable, el Instituto de Gestión Electoral, todavía no está conformado.Provincia de Buenos AiresEn la provincia de Buenos Aires (este), la mayor jurisdicción del país, los residentes extranjeros no superan el 7% del padrón, pero son un número nada despreciable: 820.530. El padrón se acrecentó 24,5% respecto a los listados de 2019 en virtud de un acuerdo entre el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el Registro Provincial de las Personas (RPP).La provincia bonaerense cuenta desde 2009 con un sistema de empadronamiento tan automático como arbitrario, pues las actualizaciones del padrón para cada cita electoral fueron parciales.Las inclusiones en el padrón de nada sirven si el elector no sabe de su existencia. En las últimas elecciones votó apenas el 30% de los residentes extranjeros, un porcentaje que no obstante fue en aumento en los últimos años.El restante 70%, unos 107.000 migrantes, también estaba habilitado para votar pero no fueron informados por el Registro provincial o la Junta electoral.La Asociación Peruana (AS.PE) se encuentra siempre con la misma cantinela ante cada cita electoral. Aunque se reconocen apartidarios, informan sobre el derecho al voto ante la inminencia de las elecciones en La Plata, capital de la provincia, y en los municipios adyacentes de Berisso y Ensenado."Nuestra colectividad no se mete muy de lleno en la política", reconoce el vicepresidente de esta asociación, Ronald Mojalote Martínez. Para muchos de sus compatriotas, política es caminar por el barrio, y colaborar con los vecinos. Los discursos proselitistas quedan muy lejos.Los comicios primarios son apenas una gran encuesta de lo que se dirimirá en las elecciones legislativas de noviembre, cuando se renuevan un tercio de los escaños del Senado y la mitad de los de la Cámara de Diputados.

https://mundo.sputniknews.com/20210708/los-datos-que-sorprenden-sobre-inmigracion-y-xenofobia-en-argentina-1113942714.html

https://mundo.sputniknews.com/20210902/justicia-electoral-argentina-prohibe-votar-a-enfermos-con-covid-19-en-comicios-primarios-1115694651.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ana Delicado Palacios

Ana Delicado Palacios

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ana Delicado Palacios

argentina, elecciones, paso, población migrante