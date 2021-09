https://mundo.sputniknews.com/20210908/iberoamerica-a-la-espera-del-turista-ruso-1115839303.html

Iberoamérica, a la espera del turista ruso

Iberoamérica, a la espera del turista ruso

Los flujos turísticos se están recuperando tras el desastre que significaron para el sector los momentos más duros de la pandemia del COVID-19, aunque no al... 08.09.2021, Sputnik Mundo

El evento, que se celebra anualmente en Moscú, arrancó este 7 de septiembre de forma presencial brindando la oportunidad de conocer de primera mano la situación del turismo internacional frente a la coyuntura actual.Una situación que no puede calificarse como demasiado alentadora, pero que, no obstante, presenta síntomas de recuperación, según Antonio de la Morena Ballesteros, responsable de Turismo de la Embajada de España en Moscú, quien constató que "mientras el año pasado había dos-tres vuelos por semana" de Rusia rumbo a la nación ibérica, ahora hay "24 vuelos semanales".Por su parte, María Сheplya, representante de Turismo de Tenerife en Rusia, resaltó la importancia de que se mantengan los vuelos directos entre ambas naciones, expresando la esperanza de que el gigante euroasiático vuelva a ubicarse entre los 10 mercados emisores de turistas más importantes para esta comunidad autónoma española.Irina Odlianitskaya, gerente general de Legends and Travels Perú, afirmó que lo peor está atrás, recordando que "desde el 6 de marzo de 2020, hasta el 15 de mayo de 2021 no volaban aviones y no era posible venir ni salir" de la nación andina. Una vez eliminadas estas restricciones, el turista ruso se apresuró a aprovecharlo, apuntó.Como también se aprovechó de la activación de los vuelos directos entre Rusia y Venezuela, manifestó a Sputnik Alyona Kruglyakova, gerente general de Araguaney Latin Travel, que promueve el destino de la nación caribeña y otros países de la región.

