Haití tiene nuevo proyecto constitucional pese a amenazas



El proyecto no permite la reelección presidencial consecutiva como propuso el gobernante asesinado, Jovenel Moïse (2017-2021), aunque mantiene la posibilidad de un segundo mandato tal como estipula la carta magna vigente.También continúa el Parlamento bicameral, y permite la participación de representantes de la diáspora en ese órgano, esto último una novedad en la ley de leyes haitiana."Todos los haitianos están representados en la Constitución, no abandonamos a ninguna persona, tanto las mujeres como la diáspora tomamos la precaución de no dejar a nadie fuera", aseguró el expresidente provisional Boniface Alexandre (2004–2006), quien dirigió la comisión.La nueva ley fundamental regresa al sistema presidencialista, elimina al primer ministro y lo sustituye por un vicepresidente que será elegido por sufragio directo como el jefe de Estado.Este proyecto deberá someterse a votación durante las próximas elecciones que estaban previstas para el 7 de noviembre, antes que un terremoto devastara la porción sur del país. Hasta el momento el Gobierno no confirmó si la fecha se mantiene.Henry, quien asumió el cargo el 20 de julio, y trabaja en un acuerdo con los grupos políticos, señaló que las crisis de origen constitucional salpicaron fuertemente las condiciones de vida de la población en los últimos tiempos.También agradeció al comité que trabajó en el último año con "abnegación, profesionalidad e imparcialidad", para dotar al país de un nuevo cuerpo de texto.

