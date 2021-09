https://mundo.sputniknews.com/20210908/excapo-de-cartel-de-cali-senala-de-corrupto-al-expresidente-colombiano-pastrana-1115849142.html

Excapo de Cartel de Cali señala de corrupto al expresidente colombiano Pastrana

Excapo de Cartel de Cali señala de corrupto al expresidente colombiano Pastrana

BOGOTÁ (Sputnik) — El antiguo capo del hoy extinto Cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, señaló al expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002)... 08.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-08T15:33+0000

2021-09-08T15:33+0000

2021-09-08T15:48+0000

américa latina

colombia

corrupción

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105638/05/1056380525_0:751:2592:2209_1920x0_80_0_0_815f7af3a086368842e369c2c9c91302.jpg

Además, Orejuela denució a Pastrana de haberlo chantajeado a él y a su hermano, Miguel Rodríguez Orejuela, para afectar al también expresidente Ernesto Samper (1994-1998).La misiva fue escrita por Gilberto Rodríguez luego de que Pastrana, en una declaración voluntaria ante la Comisión de la Verdad, el pasado 31 de agosto, reiteró sus señalamientos a Samper de que sabía de la financiación del Cartel de Cali a su campaña a la Presidencia, lo cual siempre ha sido negado por Samper.Para justificar tales acusaciones, Pastrana reveló una carta que, dijo, mantuvo guardada durante años y en la que los hermanos Rodríguez Orejuela aseguran que Samper sí sabía de la financiación del Cartel de Cali a su campaña presidencial.Sin embargo, en la carta de Gilberto Rodríguez conocida este miércoles, el excapo del Cartel de Cali (antiguo enemigo del entonces Cartel de Medellín, de Pablo Escobar) sostiene que a Pastrana "se le olvidó contarle a la Comisión de la Verdad su participación criminal en los tan sonados contratos de Dragacol y Chambacú", dos obras de infraestructura colombianas en las que, aseguró, el hoy expresidente fue jefe de una "conspiración delincuencial para defraudar al Estado en varios millones de dólares".Asimismo, aseguró que él y su hermano Miguel fueron víctimas de chantaje por parte de Pastrana mientras permanecían detenidos en la cárcel La Picota, en Bogotá, en 1999 ó 2000, a donde llegó el médico personal de Pastrana, Santiago Rojas, para pedirles que escribieran una carta en la que señalaran a Samper y a su exministro del Interior, Horacio Serpa (hoy fallecido), de haber recibido dinero del Cartel de Cali, so pena de extraditarlos por narcotráfico a Estados Unidos, donde permanecen recluidos en la actualidad.Según la misiva de Gilberto Rodríguez, Rojas les indicó que Pastrana estaba convencido de que él y su hermano Miguel hacían parte de una conspiración con Samper y Serpa para desacreditarlo ante la opinión pública por la corrupción que hubo en los contratos de Dragacol y Chambacú,"El presidente [Pastrana] dice que la única solución que él ve posible es que ustedes escriban una carta contando cómo fue el apoyo de ustedes a la campaña de Samper, involucrando también a Serpa", les habría dicho Rojas a los hermanos Rodríguez Orejuela, según la carta de Gilberto revelada este miércoles.Y agrega: "Nos miramos Miguel y yo y casi le contestamos al mismo tiempo al doctor Rojas: 'No podemos hacer eso, al doctor Serpa nunca le hemos dado un peso'".La intención de Pastrana al pedirles esa carta a los hermanos Rodríguez Orejuela era intimidar a Samper y a Serpa para que dejaran de ventilar los casos de corrupción en los contratos de Dragacol y Chambacú, que empezaban a afectar su mandato.Pese a la negativa inicial, los hermanos Rodríguez Orejuela al final accedieron a escribir una carta en la que señalaron a Samper de saber de la financiación ilícita a su campaña y a Serpa de haber recibido dineros para tal fin, carta que fue revelada por Pastrana ante la Comisión de la Verdad la semana pasada.Gilberto Rodríguez también asegura en su misiva dada a conocer este 8 de septiembre, que así como el Cartel de Cali financió la campaña presidencial de Samper (por el Partido Liberal), también hizo lo propio con la de Pastrana (por el Partido Conservador).Al final remata la misiva: "La única manera en que usted podría decir que no lo sabe es que también haya sido a sus espaldas, como en el caso hipotético del doctor Ernesto Samper. Doctor Pastrana, si usted cree que esto último es falso y se siente agredido, lo invitamos a que nos denuncie ante la autoridad que usted, en su conocimiento, crea que es la competente".Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela fueron extraditados a EEUU en el año 2004, donde cumplen una condena de 30 años en prisión.

https://mundo.sputniknews.com/20210305/fraude-corrupcion-y-lavado-de-dinero-los-paises-pierden-600000-millones-de-dolares-por-ano-1109588811.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, corrupción