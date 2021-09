https://mundo.sputniknews.com/20210908/en-primer-semestre-de-2021-mas-de-62000-ecuatorianos-que-salieron-a-mexico-no-retornaron-1115832991.html

En primer semestre de 2021 más de 62.000 ecuatorianos que salieron a México no retornaron

En primer semestre de 2021 más de 62.000 ecuatorianos que salieron a México no retornaron

QUITO (Sputnik) — Durante el primer semestre del 2021 más de 62.000 personas que salieron de Ecuador con rumbo a México no retornaron a su país de origen... 08.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-08T01:24+0000

2021-09-08T01:24+0000

2021-09-08T01:24+0000

américa latina

ecuador

migrantes

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1115832966_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b9e5f340693462919ce37fa5ef843bfc.jpg

El canciller agregó que en lo que va de este año unos 8.700 menores de edad, en circunstancias de migración riesgosa, no habrían retornado a Ecuador.Las autoridades ecuatorianas detectaron falsificación de documentos, como poderes y autorizaciones de salida del país de esos menores de edad.Los datos reseñados por Montalvo hacen parte del informe sobre Migración Riesgosa de ciudadanos ecuatorianos hacia Estados Unidos a través de México, elaborado por la Cancillería.Durante casi todo el 2020, según los datos oficiales, hubo flujos reducidos y moderados, pero desde septiembre de ese mismo año al reanudarse los vuelos se sintieron los estragos de la pandemia de COVID-19 en el creciente número de migrantes.Según Montalvo, cerca de 1.000 millones de dólares se llevaron las redes de tráfico de migrantes en Ecuador durante el periodo.Según datos proporcionados por las Casas del Migrante en México y testimonios de migrantes reseñados por Montalvo, buena parte de las mujeres que migran con la ayuda de traficantes son víctimas de violaciones y abusos sexuales.Incluso se detectó que a niñas y adolescentes de las provincias de Azuay (sur) y Cañar (sur) se les colocaría implantes para que no se embaracen por abusos sexuales que se producen en su intento por entrar a Estados Unidos.Hasta el 3 de septiembre, México no solicitaba visa a los ecuatorianos para entrar a ese país; sin embargo, después de esa fecha los connacionales que desee ingresar deben portar ese documento.Más de 200 ecuatorianos están detenidos en MéxicoEl canciller de Ecuador, Mauricio Montalvo, informó el martes que al momento hay 200 connacionales detenidos en México.Montalvo detalló que los detenidos están regresando por grupos a Ecuador en función de la asignación de boletos aéreos, según consigna el diario local El Comercio.Cuatro de los detenidos dieron positivo al COVID-19 y permanecen en aislamiento, aunque su estado de salud es estable, detalló el canciller.Según Montalvo, un total de 64 ecuatorianos han fallecido en México y Estados Unidos entre 2019 y lo que va de este año.De esa cantidad, 31 muertes se registraron en 2021, según cifras que fueron verificadas por los consulados ecuatorianos y por autoridades mexicanas y estadounidenses.Las autoridades han detectado la existencia de redes de tráfico ilícito que actúan en el país suramericano e incluso ofrecen sus servicios a través de las redes sociales para trasladar a los ecuatorianos a México y de ahí a Estados Unidos.Agobiados por la crisis económica que sacude a Ecuador, intensificada con los efectos de la pandemia del COVID-19, muchos ecuatorianos buscan migrar a Estados Unidos, a través de México, en aras de mejorar su situación económica.

https://mundo.sputniknews.com/20210830/decenas-de-ecuatorianos-buscan-tramitar-visa-para-viajar-a-mexico-1115596869.html

https://mundo.sputniknews.com/20210729/la-trata-de-personas-tambien-tiene-rostro-de-mujer-en-ecuador-1114620693.html

https://mundo.sputniknews.com/20210907/un-operativo-por-trafico-de-migrantes-deja-nueve-detenidos-en-tres-ciudades-de-ecuador-1115817884.html

ecuador

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, migrantes, méxico