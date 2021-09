https://mundo.sputniknews.com/20210908/el-tiro-por-la-culata-la-prediccion-de-soros-atrae-mas-inversionistas-a-china-en-vez-de-alejarlos-1115857237.html

El tiro por la culata: la predicción de Soros atrae más inversionistas a China en vez de alejarlos

El tiro por la culata: la predicción de Soros atrae más inversionistas a China en vez de alejarlos

Después de que Soros calificara de "error trágico" las inversiones en China, BlackRock Inc ha recaudado un monto millonario de su primer fondo mutuo con el... 08.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-08T18:44+0000

2021-09-08T18:44+0000

2021-09-08T18:45+0000

economía

eeuu

china

mercados y finanzas

inversiones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107075/25/1070752555_0:313:3300:2169_1920x0_80_0_0_3a0c9da736bceab65539da3c89a609a4.jpg

El mayor gestor de activos más grande del mundo, BlackRock Inc anunció el recaudo de 6.700 millones de yuanes, unos 1.000 millones de dólares, del fondo Maiden. Se trata de los primeros fondos públicos alcanzados días antes de lo programado justo después de que el inversionista multimillonario George Soros calificara la inversión del gestor de activos estadounidense en China como un "error trágico".El fondo Maiden de BlackRock atrajo a más de 111.000 inversores y cerró la recaudación de fondos días antes de la fecha planificada, el 10 de septiembre. No obstante, una fuente familiarizada con el asunto reveló a Bloomberg que el gestor de activos estadounidense no alcanzó el límite planeado de 8.000 millones de yuanes, para comenzar a invertir antes.Para el analista He Ping, en China, el mercado desempeña un papel decisivo en la asignación de recursos, mientras que el Gobierno tiene más bien un papel de apoyo y al mismo tiempo busca detener las estafas piramidales.Cualquier inversor trata de encontrar un equilibrio entre las ambiciones y los riesgos, pero según Ping, China ofrece a los inversores una buena alternativa al tomar medidas cuando en su calidad de regulador reconoce a tiempo la situación en la que la expansión del capital supone una amenaza para la estabilidad de su sistema financiero.El analista agregó que si bien Pekín no tiene una política de flexibilización cuantitativa, los rendimientos en el mercado son más altos y por otro lado su credibilidad no es menor que en los mercados occidentales. Además, los fundamentos económicos de China son precisamente lo que la hacen atractiva para los inversores."China tiene un mercado enorme y una fuerte demanda interna, esto reduce su necesidad de mercados exteriores. El país se encuentra en un periodo de transformación y desarrollo pasando de un modo de crecimiento impulsado por factores de producción a otro impulsado por innovación. Las prometedoras perspectivas económicas son también un reflejo de la eficiente asignación de recursos de capital. El capital busca intrínsecamente el beneficio y va allí donde hay mayor rendimiento económico y menor riesgo. En mi opinión, China es el mercado que más se acerca a esta norma en el mundo", argumentó.El analista cree que el pánico que algunos participantes del mercado estadounidense están creando sobre las empresas chinas beneficia a las fuerzas que quieren limitar el flujo de capital a las empresas del gigante asiático. Aunque en el caso de BlackRock, esta táctica en lugar de perjudicar, solo ayudó a atraer más inversionistas a China.

https://mundo.sputniknews.com/20200811/quien-es-george-soros-y-que-sabemos-sobre-su-multimillonaria-fortuna-1092390625.html

Jorge Alvarez NADIE puede detener la LOCOMOTORA CHINA, vote a NADIE!!! 1

1

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, china, mercados y finanzas, inversiones