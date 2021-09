https://mundo.sputniknews.com/20210908/eeuu-no-tenia-conocimiento-de-los-planes-del-expresidente-ghani-para-huir-de-afganistan-1115850578.html

EEUU no tenía conocimiento de los planes del expresidente Ghani para huir de Afganistán

WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Estado (canciller) de EEUU, Antony Blinken, dijo que no sabía de antemano que el entonces presidente afgano Ashraf... 08.09.2021, Sputnik Mundo

"Él [Ghani] me dijo en la conversación de la noche antes de su huida que estaba preparado para luchar hasta la muerte y, en menos de 24 horas, se fue de Afganistán. Así que no, ciertamente no lo sabía. Y nosotros no hicimos nada para ayudarlo", informó al medio TOLOnews. Añadió que desconoce si Ghani dejó el país con millones de dólares en efectivo."Eso no lo sé. Lo que sí sé es que dejó el país y nuevamente y en un breve periodo de tiempo, las fuerzas de seguridad y las instituciones colapsaron, igual que el Gobierno", dijo el funcionario en una entrevista con el portal de noticias TOLOnews, luego de que el periodista dijera que Ghani había abandonado Afganistán con millones de dólares en efectivo.Los vuelos chárter no salen de AfganistánAdemás, Blinken informó que los talibanes* (designados como grupo terrorista y prohibidos en Rusia) no permiten que los vuelos chárter salgan de Afganistán porque algunos pasajeros no tienen los documentos necesarios.Blinken agregó que el Departamento de Estado está haciendo todo lo posible para respaldar los vuelos chárter y dejó en claro a los talibanes que necesitan permitir que los aviones partan.

Tomas Bonzon Este sujeto siempre ha sido chistoso, pero nunca como ahora. 0

1

eeuu, los talibanes toman el control de afganistán, afganistán