China llama a talibanes a contener a grupos en Afganistán que prevén atacar otros países

Wang Yi participó el 8 de septiembre en una reunión de ministros de Exteriores de los países vecinos de Afganistán, la cual se celebró en formato de videoconferencia. Según el jefe de la diplomacia china, quien instó a "realizar una valoración objetiva de la historia" de la crisis en Afganistán, fueron "EEUU y sus aliados los que desencadenaron el problema afgano".El titular chino llamó además a exigir que la Casa Blanca, junto con sus aliados, saque conclusiones serias de la lección recibida y "asuma la debida responsabilidad".El canciller destacó que, durante los 20 años de la presencia estadounidense en Afganistán, las fuerzas terroristas no fueron destruidas, por el contrario, se reforzaron y el pueblo afgano no pudo lograr ningún desarrollo y continúa viviendo en la pobreza.Ayuda humanitariaChina decidió proporcionar de manera urgente ayuda humanitaria por un valor de 200 millones de yuanes (casi 30,9 millones de dólares) a Afganistán que vive una situación difícil tras la llegada al poder del movimiento talibán, declaró Wang Yi.Agregó que China está dispuesta a ayudar a Afganistán a implementar proyectos que tienen el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población, una vez que el país tenga unas condiciones de seguridad adecuadas.Además, China donará a Afganistán 3 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus."Afganistán es uno de los países del mundo con más bajo nivel de la vacunación contra el COVID-19, existe el riesgo de una rápida propagación de la epidemia en su territorio. Los países deben seguir cooperando para suministrar a Afganistán los medios antiepidémicos y prestarle ayuda técnica", dijo Wang.Gobierno interinoPor su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, declaró que la creación del Gobierno de Afganistán fue un paso necesario para restaurar el orden y acabar con el período de ilegalidad en el país."China concede gran importancia al anuncio del talibán sobre la creación de un Gobierno interino, lo que puso fin a tres semanas de anarquía en Afganistán y fue un paso importante para restituir el orden interno y empezar a restaurar el país", dijo en una rueda de prensa.El portavoz explicó que Pekín confía en la formación en Afganistán de una estructura política amplia e inclusiva que aplique una política interna y exterior moderada, luche con decisión contra distintas fuerzas terroristas y mantenga relaciones de amistad con todos los países, sobre todo los países vecinos.El diplomático comentó, asimismo, que China está dispuesta a mantener contactos con las nuevas autoridades de Afganistán, pero no dio una respuesta directa a la pregunta de si Pekín reconoce al nuevo Gobierno afgano.El diplomático dijo confiar en que el nuevo poder político en Afganistán preste oído a la opinión de todos los grupos étnicos y políticos en el país, y responda a las demandas del pueblo afgano y a las expectativas de la comunidad internacional.En la primera quincena de agosto, los combatientes del movimiento talibán se hicieron con el control de buena parte de Afganistán y el día 15 entraron en Kabul y tomaron el palacio presidencial. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país. El 16 de agosto los talibanes declararon por terminada la guerra y anunciaron que la forma de gobierno del país se aclarará próximamente.En la madrugada del 31 de agosto, el Pentágono dio por concluidas tanto su misión de 20 años en Afganistán como la retirada de las tropas de Estados Unidos.El 6 de septiembre los talibanes anunciaron que tomaron bajo su control la provincia de Panjshir, la última de las 34 que les oponía resistencia, y por segunda vez en las últimas tres semanas declararon el fin de la guerra. Al día siguiente dieron a conocer la composición del gobierno provisional, lo encabezará Mohammad Hassan Akhund, quien se desempeñó como canciller durante el primer gobierno del talibán y se encuentra bajo sanciones de la ONU.

