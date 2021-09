https://mundo.sputniknews.com/20210908/berlin-dispuesto-a-brindar-ayuda-humanitaria-a-afganistan-a-traves-de-la-onu-1115840214.html

Berlín, dispuesto a brindar ayuda humanitaria a Afganistán a través de la ONU

Berlín, dispuesto a brindar ayuda humanitaria a Afganistán a través de la ONU

BERLÍN (Sputnik) — Berlín está dispuesto a brindar ayuda humanitaria a Afganistán por conductos de la ONU, pero los pasos ulteriores dependerán de las acciones... 08.09.2021, Sputnik Mundo

"El pueblo de Afganistán no tiene la culpa de que los talibanes hayan tomado el poder ni se merece que la comunidad internacional ahora le vuelva la espalda. Estamos dispuestos a prestar ayuda a través de la ONU y hablaremos con los talibanes para facilitar la salida de las personas de las que somos responsables", dijo a la prensa.Maas remarcó que las ulteriores relaciones dependerán de los talibanes."Toda intervención ulterior dependerá del comportamiento de los talibanes. En todo caso, el anuncio de la formación de un Gobierno de transición sin participación de otros grupos y la violencia de ayer contra manifestantes y periodistas en Kabul no son señales que infundan optimismo", señaló el ministro alemán.Además, advirtió que Afganistán puede enfrentarse a una "triple crisis humanitaria"."En Afganistán puede estallar una triple crisis humanitaria: muchas regiones del país sufren de la escasez de alimentos debido a la sequía. Al mismo tiempo cesó la ayuda internacional de la que dependen muchas personas, y si el nuevo Gobierno no logra mantener al Estado surgirá la amenaza de un colapso económico tras un colapso político, con unas consecuencias humanitarias mucho más serias", refirió Maas.Reunión virtual sobre AfganistánAdemás, Maas comunicó que más de veinte países aceptaron la invitación a la reunión virtual, a nivel de ministros del Exterior, sobre Afganistán."Más de 20 países aceptaron esa invitación [a la reunión] para intercambiar las primeras opiniones", dijo el ministro.El objetivo del encuentro, según Maas, es formular una postura común sobre el nuevo gobierno interino de los talibanes que "corresponda a los intereses" de los países.Los intereses de los participantes incluyen, según el ministro "el respeto a los derechos humanos fundamentales, la preservación de la posibilidad de salir [del país] y del acceso humanitario y la lucha contra grupos terroristas".Anteriormente, Maas comunicó que Berlín quiere actuar en coordinación con Washington en relación con las nuevas autoridades en Kabul.Del 6 al 14 de agosto, los combatientes del movimiento talibán se hicieron con el control de buena parte de Afganistán y el día 15 entraron en Kabul y tomaron el palacio presidencial. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país. El 16 de agosto los talibanes declararon por terminada la guerra y anunciaron que la forma de gobierno del país se aclarará próximamente.En la madrugada del 31 de agosto, el Pentágono dio por concluidas tanto su misión de 20 años en Afganistán como la retirada de las tropas de Estados Unidos.El 6 de septiembre los talibanes anunciaron que tomaron bajo su control la provincia de Panshir, la última de las 34 que les oponía resistencia, y por segunda vez en las últimas tres semanas declararon el fin de la guerra. Al día siguiente dieron a conocer la composición del gobierno provisional, lo encabezará Mohamad Hasan Akhund, quien se desempeñó como canciller durante el primer gobierno del talibán y se encuentra bajo sanciones de la ONU.

