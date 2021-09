https://mundo.sputniknews.com/20210908/argentina-podria-beneficiarse-de-los-nuevos-casos-de-vacas-locas-en-brasil-1115843260.html

Argentina podría beneficiarse de los nuevos casos de vacas locas en Brasil

El pasado 4 de septiembre, el Ministerio de Agricultura de Brasil informó en un comunicado que se habían detectado dos casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), más conocida como enfermedad de las vacas locas, entre los vacunos del país. Los casos se registraron en dos ciudades distintas y alejadas la una de la otra: Nova Canaa do Norte, en el estado de Mato Grosso, y Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais.El autoembargo de la carne vacuna brasileña se enmarca en un pacto bilateral entre Brasilia y Pekín sobre salud animal. La decisión da a las autoridades sanitarias el tiempo necesario para evaluar la gravedad de la situación y tomar las medidas necesarias.Para entender mejor cuáles son las posibles implicaciones de la suspensión de la exportación de la carne brasileña a China, Sputnik habló con Augusto Carneiro, trader de Sudambeef, empresa internacional con sede en Brasil dedicada al comercio exterior de proteína animal.De momento se desconoce cuánto tiempo durará el autoembargo, pero podría extenderse por un largo período, ​​señaló el analista. La medida podría tener consecuencias "pesadas" para Brasil, ya que China es el principal comprador de la carne bovina brasileña, apuntó.De acuerdo con el especialista, esto se debe a que el comercio de carne vacuna entre Brasil y China es el responsable de generar muchos puestos de trabajo y hacer girar la economía. La interrupción repentina de la importación causa "demasiado impacto" y puede, con el paso del tiempo, afectar negativamente la economía brasileña.Carneiro puso de relieve que "la cadena de producción de carne de res de Brasil está cimentada en las exportaciones chinas". Solamente de enero a julio de este año, la nación suramericana envió más de 500.000 toneladas de la proteína al país asiático, "un volumen muy expresivo", según el trader. Es decir, un 38% de la carne que se consumió en China en el primer semestre de 2021 provino de Brasil.Buena noticia para los vecinos suramericanosDe extenderse por mucho tiempo, la suspensión del comercio de la carne bovina brasileña podría obligar a los chinos a encontrar alternativas para el suministro de la proteína. Carneiro cree que Pekín podría "irse a otros países suramericanos, como Argentina y Uruguay".Argentina, el segundo mayor suministrador de carne bovina de China, exportó al país asiático cerca de 300.000 toneladas de la proteína en los primeros seis meses del 2021, es decir, casi la mitad de la cantidad que envió Brasil. Carneiro puso de relieve que, si bien puede beneficiarse de los casos de vacas locas en el país vecino, la nación rioplatense no tiene "fuerza" para alcanzar un volumen de exportación de carne vacuna similar al brasileño.El trader sostuvo que, si la demanda por la carne no disminuye, mientras se mantenga la interrupción de las exportaciones brasileñas, "se empezará a pagar más por el producto", generando más lucros a los países exportadores.El regreso de las exportacionesCarneiro se muestra optimista en relación con el regreso de las exportaciones vacunas de Brasil a China. Eso se debe, en gran parte, a que existen dos tipos de EEB: atípico y tradicional. En el primero, los animales —a menudo de avanzada edad— se enferman de forma natural y esporádica, mientras que, en el segundo, la afección es causada por la ingesta de alimento contaminado.Los dos casos que se registraron recientemente en Brasil son atípicos, es decir, pueden considerarse casos aislados y sin carácter epidémico.Carneiro apunta que el próximo paso para volver a enviar carne a China es reunir la documentación necesaria para demostrar que se tratan de casos que no ofrecen riesgo y que la producción cárnica brasileña es de buena calidad.El especialista no tiene duda de que los recientes casos de vacas locas no pueden hacer que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) cambie el estatus de Brasil como país libre de EEB.

