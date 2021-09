https://mundo.sputniknews.com/20210908/amor-bajo-la-lluvia-la-fotografia-de-la-pareja-mas-buscada-de-espana--1115847875.html

Amor bajo la lluvia: la fotografía de la pareja más buscada de España

La fotografía de unos jóvenes bajo un aguacero en la Marina Real de Valencia arrasa en redes sociales. Miles de usuarios la han compartido con la misión de que... 08.09.2021, Sputnik Mundo

Una DANA barrió España la última semana de agosto. Un cielo negro azabache descargó fuertes precipitaciones sobre buena parte del centro peninsular y el litoral mediterráneo. El agua desencadenó bravos torrentes en decenas de localidades del país. Las riadas enfangaron las castellanomanchegas Cobisa o Guadamur e inundaron Toledo, cuyas calles quedaron intransitables. Más de 200 litros cayeron en Alcanar (Tarragona), convertido en unos minutos en un mar de barro. Las carreteras cortadas, los muros quebrados o los coches arrastrados por la fuerza de la naturaleza se cuentan por cientos. Ante esta situación, el ser humano tan solo puede resguardarse.En Valencia viento y aguaceros compusieron el paisaje climático del inicio del mes de septiembre. El gris de las nubes contrastaba con el colorido de los ninots, preparados para resistir a la lluvia antes de ser consumidos por las llamas. Días antes de la plantà, un golpe de agua asaltó la capital del Turia. Para las personas solo queda buscar cobijo. Si uno es transeúnte en ese momento, cualquier establecimiento, soportal o repisa es bienvenida. Para una joven pareja que paseaba por la Marina Real, el arte fue su salvación. El ala de La Pamela del escultor valenciano Manolo Valdés sirvió para esquivar la cortina de precipitación. Bajo esta, se fundieron en un abrazo. Un pequeño gesto guardado para la posteridad.Sandra Ruiz estaba en el hall de entrada de la Escuela de Empresarios (EDEM), lugar donde trabaja como secretaria. Era la hora de salir de la oficina y esperaba junto a unos compañeros que amainara el temporal. Entonces, a través de los cristales, contempló la escena. No dudó en sacar el teléfono móvil para inmortalizar el instante. "El momento me pareció chulísimo. Saqué varias, aunque elegí la del abrazo", afirma a Sputnik Mundo. En el encuadre, la joven pareja, la estatua y la lluvia. La bruma difuminaba los antiguos edificios del puerto y la torre del Edificio del Reloj. "Está feo que yo lo diga, pero quedó muy bonita. Se aprecia la lluvia cayendo alrededor de la figura, el efecto como de blanco y negro, las nubes… Parece una foto de película", explica.Ruiz trató de entregarles la captura que acababa de realizar. No obstante, la fuerza de la lluvia le impidió salir del edificio en el que labora. "Desde dentro se oía la lluvia de manera exagerada. Caía una tromba tremenda y no pude ni gritarles, porque no se oía nada. Es más, llovía tanto que donde trabajo tuvieron que poner plásticos para que no entrase el agua. Cuando dejó de llover un poco, me fui directa al coche y todavía me llegaba el agua por media pantorrilla. Me fue imposible dársela", relata la autora de la imagen.Pero, no se rinde. Al contarle la historia, su hermana la animó a tratar de localizar a los protagonistas de la imagen a través de las redes sociales. Con ayuda de familiares y amigos, la imagen comenzó a recorrer perfiles de Twitter, Facebook e Instagram. El objetivo es reconocerles o que se vean así mismos. Sin embargo, de momento, la búsqueda no ha dado resultados. La pareja sigue sin nombre y apellidos.Éxito en redes socialesLa fotografía se ha convertido en un auténtico fenómeno viral. Miles de personas han compartido la imagen con la esperanza de encontrar alguna pista o de que directamente llegue a los retratados. Incluso el propio Manolo Valdés la ha publicado en su cuenta personal de Instagram. "He alucinado con la repercusión. Pero, es verdad que es un fotón. Es más, yo me la voy a poner en casa", asegura Ruiz.Además, la instantánea ha provocado que más parejas se acerquen hasta La Pamela para retratar su amor. "Últimamente se ve a muchas personas viniendo a hacerse fotos, aunque siempre ha sido un sitio muy retratado", destaca. Ruiz anima a que se compartan las nuevas imágenes en el perfil de Instagram @enamoradosdelapamela, creado por ella misma. “Lo hago por diversión. Para poner de moda Valencia y La Pamela”, explica la fotógrafa.La historia hace viajar en el tiempo. En concreto, a los días de Filomena. Una fotógrafa inmortalizó el beso de una pareja en la A-2. En vez de lluvia, nieve. En lugar de Valencia, Madrid. Eso sí, también se realizó una fuerte investigación en redes sociales. Tras semanas de búsqueda, los protagonistas de aquel momento aparecieron. La imagen les fue entregada. "Fue muy fuerte. Demuestra que no hay nada imposibl", indica la autora. Ruiz desea un final así para la que ella tomó. Aquel abrazo turbado o embellecido por los efectos de la tormenta.

