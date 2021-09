https://mundo.sputniknews.com/20210907/transneft-desarrolla-un-producto-para-eliminar-las-manchas-de-los-derrames-de-petroleo-1115808754.html

Transneft desarrolla un producto para eliminar las manchas de los derrames de petróleo

La compañía rusa Transneft ha desarrollado un producto especial para eliminar las películas de petróleo y de productos derivados del petróleo de la superficie... 07.09.2021, Sputnik Mundo

El dispersante, bautizado como Dimex, se fabrica con materiales naturales no tóxicos. La sustancia posee una alta capacidad de dispersión que permite eliminar con facilidad no solo las capas de petróleo, sino también derrames de queroseno, gasolina y combustible diesel de la superficie del agua.El producto mantiene sus propiedades y consigue los resultados deseados en temperaturas de agua superficial que van desde los dos grados bajo cero hasta los 25 °C.El nuevo dispersante se desarrolló con el objetivo de eliminar las desventajas inherentes a los productos análogos ya existentes y también de tener una alternativa no tóxica para lidiar con los derrames de petróleo.Después de obtener los permisos necesarios para el uso del dispersante, Transneft lo utilizará tanto en las operaciones de la misma empresa, como lo ofrecerá a otras organizaciones y empresas interesadas.

