https://mundo.sputniknews.com/20210907/tener-que-estar-vacunado-o-con-un-test-para-trabajar-canarias-lo-aplicara-en-algunos-sectores-1115800083.html

¿Tener que estar vacunado o con un test para trabajar? Canarias lo aplicará en algunos sectores

¿Tener que estar vacunado o con un test para trabajar? Canarias lo aplicará en algunos sectores

La medida queda recogida en el decreto ley de medidas anticovid publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), en el que se contempla la posibilidad de... 07.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-07T08:42+0000

2021-09-07T08:42+0000

2021-09-07T08:42+0000

españa

islas canarias

trabajo

vacuna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1115256945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06953a87cecf3461bbe3713c56d00d7e.jpg

Las islas Canarias apuestan por una vuelta al trabajo segura y tienen claro que para ello es necesaria la vacunación. El decreto ley publicado abre la puerta a que aquellas personas que se nieguen a recibir la vacuna o no presenten una prueba diagnóstica negativa no puedan trabajar.Sin embargo, todavía no han quedado determinados qué sectores se verán afectados por esta medida. Tal y como se puede leer en el BOC, será el Gobierno de Canarias, en su condición de autoridad sanitaria quién los determinará."La denegación del consentimiento para la realización de las pruebas diagnósticas se recogerá por escrito y conllevará la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la actividad a la que se condicionó la realización de la prueba diagnóstica", señala el documento en el que también especifica que "este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación".En caso de no realizarlo, explica el decreto ley, podría derivar en "posibilidad de imposición de restricciones u obligaciones personalizadas en los términos previstos por este Decreto ley".Avisa también esta norma de que la autoridad sanitaria podría realizar inspecciones sorpresa. Es decir, que podrían personarse sin notificación previa en los centros de trabajo y ordenar o efectuar las pruebas, investigaciones o exámenes que consideren necesarios para el cumplimiento de esta norma.

https://mundo.sputniknews.com/20210813/operativo-en-el-sur-de-venezuela-para-vacunar-a-trabajadores-de-empresas-estatales-basicas-1115038164.html

https://mundo.sputniknews.com/20210408/un-nuevo-puente-maritimo-aparecera-entre-el-norte-de-espana-y-canarias-1110940299.html

islas canarias

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

islas canarias, trabajo, vacuna