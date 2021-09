https://mundo.sputniknews.com/20210907/talibanes-prohiben-a-los-periodistas-cubrir-las-protestas-populares-1115812399.html

Talibanes prohíben a los periodistas cubrir las protestas populares

KABUL (Sputnik) — Los talibanes* (movimiento catalogado como terrorista y proscrito en Rusia) prohíben a los medios cubrir las acciones de protesta y llaman a... 07.09.2021, Sputnik Mundo

afganistán

talibán

los talibanes toman el control de afganistán

oriente medio

"No es una manifestación, es una revuelta. No lo permitiremos y los medios no cubrirán semejantes protestas", dijo Mujahid.El representante del movimiento radical pidió a los medios que no filmaran las protestas ni publicaran esos vídeos, pues se trata de manifestaciones no autorizadas."Solicitamos a los medios de comunicación que no asistan a las protestas", instó el portavoz.Este 7 de septiembre cientos de afganos salieron a las calles en Kabul tras la visita a la capital afgana, por invitación de los talibanes, del jefe de los servicios de la inteligencia militar de Pakistán, Faiz Hamid.La manifestación comenzó en el norte de Kabul y continuó frente a la embajada paquistaní.

afganistán

2021

afganistán, talibán, los talibanes toman el control de afganistán, oriente medio