La defensa de líder de partido oficialista de Perú le sugiere pedir asilo político

LIMA (Sputnik) — La defensa legal del líder del partido de Gobierno en Perú, Vladimir Cerrón, indicó que le sugirió la posibilidad de solicitar asilo político... 07.09.2021, Sputnik Mundo

"Si ya vemos que a pesar de estar colaborando (Cerrón) con la fiscalía, si a pesar de estar siempre prestos a encontrar verdad y justicia, el poder mediático y fáctico nos está desbordando, no me sentiría tranquilo si no le propongo al doctor Cerrón, como a cualquier otro miembro del partido que se considere un perseguido político, que la figura del asilo político es una posibilidad", dijo Raúl Noblecilla, abogado del político, en diálogo con la televisora local Canal N.Vladimir Cerrón es líder y fundador de Perú Libre (izquierda), partido por el cual llegó a la presidencia el actual mandatario Pedro Castillo, quien asumió el pasado 28 de julio.Asimismo, es una figura controvertida pues pesa sobre él una condena de prisión suspendida por corrupción, así como es actualmente investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de lavado de activos y terrorismo, al ser presunto miembro de una mafia y tener supuestos vínculos con la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso, respectivamente.El 6 de septiembre, Cerrón manifestó ser víctima de una "persecución judicial" a causa de todos los procesos que la fiscalía viene abriendo en su contra.

