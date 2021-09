https://mundo.sputniknews.com/20210907/jeff-bezos-habria-invertido-en-una-empresa-que-busca-revertir-el-envejecimiento-1115821640.html

Jeff Bezos habría invertido en una empresa que busca revertir el envejecimiento

Jeff Bezos habría invertido en una empresa que busca revertir el envejecimiento

La startup fundada a principios del año corriente estaría contratando a científicos universitarios con salarios de hasta un millón de dólares.El objetivo de Altos Labs sería realizar su propia investigación sobre cómo envejecen las células y cómo revertir ese proceso. Bezos supuestamente es uno de los inversores de la empresa, según personas cercanas al asunto, citadas en un informe de MIT Tech Review.En el pasado, el fundador de Amazon ha financiado investigaciones similares. Anteriormente, el multimillonario invirtió en la empresa antienvejecimiento Unity Biotechnology, detalla The New York Post.La oficina de inversiones del magnate, Bezos Expeditions, no respondió a la solicitud de comentarios enviada por el medio.Bezos es actualmente el hombre más rico del mundo con una fortuna estimada de 201.000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

