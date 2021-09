https://mundo.sputniknews.com/20210907/en-familias-distintas-desde-hace-19-anos-dos-bebes-intercambiadas-al-nacer-en-espana--1115812496.html

En familias distintas desde hace 19 años: dos bebés intercambiadas al nacer en España

En familias distintas desde hace 19 años: dos bebés intercambiadas al nacer en España

Un error humano es la causa del intercambio de dos niñas recién nacidas en 2002 en un hospital de Logroño. En la actualidad tienen 19 años y familias... 07.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-07T15:54+0000

2021-09-07T15:54+0000

2021-09-07T15:54+0000

españa

hospital

la rioja

bebé

intercambio

niñas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108728/96/1087289656_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c7bd777b244be4e627a9497791ea35b.jpg

Los hechos se remontan al año 2002. A los primeros minutos de vida de dos niñas en el Hospital de San Millán de Logroño. Nacieron con tan solo cinco horas de diferencia. Ambas pesaron poco, por lo que fueron llevadas al área de incubadoras para completar su desarrollo. Fue entonces cuando se dio el supuesto fallo. Las pequeñas fueron intercambiadas y acabaron en una familia que no era la suya.En 2021, el centro sanitario en el que fueron dadas a luz ya no existe, demolido en 2009. Las niñas se han convertido en adolescentes de 19 años de edad. Las dos fueron criadas por la familia que no les tocaba biológicamente. Una vivió en un entorno estructurado, la otra se enfrentó a complicaciones familiares, criada por la que creía que era su abuela materna, según revela el diario La Rioja. Ahora, descubierta la negligencia, una de ellas reclama tres millones de euros de indemnización.La historia se descubrió a raíz de una disputa judicial. En 2017, la presunta madre de una de las adolescentes demandó al presunto padre porque este no se hacía cargo de la entonces menor. La situación acabó con la realización de una prueba de ADN que reveló que el hombre no era su padre. Inmediatamente se le hizo el mismo análisis a la mujer con idéntico resultado: no tenía relación genética con la joven.La adolescente solicitó a los letrados que averiguasen quién era. La investigación señaló en un principio a 17 niñas con las que podía coincidir. Sin embargo, al final, tan solo una podría haber sido intercambiada con ella. El siguiente paso será conocer el resultado de las pruebas de ADN solicitadas a los progenitores de la otra afectada para descubrir si son los padres biológicos de la denunciante. Las jóvenes no se han puesto en contacto hasta ahora.A nivel jurídico, la Fiscalía se ha personado como defensa de las afectadas en un proceso de filiación y para corregir el error en el Registro Civil. Por otro lado, está la petición de tres millones de euros como compensación a los daños ejercidos. El Gobierno de la Rioja se escuda en la ausencia de hechos injurídicos y causalidad y ofrece 215.000 euros de indemnización.La consejera de Salud de La Rioja, Sara Alba, ha destacado que la investigación realizada por el Gobierno autonómico señala que "se produjo un error humano". Eso sí, de momento, no se ha podido dar con el responsable. "No hemos podido saber quién y es evidente que los sistemas con los que se contaba antes no estaban informatizados con tanto detalle como ahora", ha asegurado, quien añade que es un caso que "sucedió hace dos décadas y que se judicializó la pasada legislatura"

https://mundo.sputniknews.com/20210905/cuesta-creer-tanto-terror-yo-habia-parido-en-democracia-bebes-robados-aun-sin-justicia-1115717338.html

https://mundo.sputniknews.com/20210826/bebe-desnudo-de-la-portada-de-disco-de-nirvana-demanda-a-la-banda-por-pornografia-infantil-1115407992.html

la rioja

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hospital, la rioja, bebé, intercambio, niñas