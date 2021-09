https://mundo.sputniknews.com/20210907/el-taliban-se-compromete-a-respetar-acuerdos-internacionales-que-se-ajustan-a-la-sharia-1115828625.html

Los talibanes se comprometen a respetar acuerdos internacionales que se ajustan a la sharía

Los talibanes se comprometen a respetar acuerdos internacionales que se ajustan a la sharía

MOSCÚ (Sputnik) — El nuevo Gobierno del talibán (organización terrorista proscrita en Rusia) en Afganistán respetará todos los acuerdos internacionales que no... 07.09.2021

Ajundzada apuntó que su Gobierno quiere "unas relaciones sólidas y sanas" con los vecinos de Afganistán."Aseveramos a todos los diplomáticos extranjeros, embajadas, consulados, organizaciones humanitarias e inversores en el país que no tendrán ningún problema. El Emirato Islámico (autodenominación oficial de los talibanes) hace todo para garantizar su plena seguridad", subrayó.El nuevo líder del país centroasiático también aseguró que los talibanes no solo garantizarán la seguridad, sino también "prosperidad y desarrollo" de Afganistán, y gestionará "los ingresos internos de manera adecuada y transparente, ofreciendo oportunidades para inversiones extranjeras y distintos sectores del comercio"."El Emirato Islámico va a tomar medidas importantes y eficaces para proteger los derechos humanos, las de las minorías y grupos de ingresos bajos, en el marco de los requisitos del islam", prometió.Este martes, tres semanas después de derrocar al Gobierno de Ashraf Ghani y una semana tras la salida de las tropas de la OTAN, los talibanes anunciaron la composición del Gobierno interino de Afganistán, formado por los miembros del movimiento fundamentalista.El portavoz de los talibanes, Zabiulá Mujahid, subrayó que no se trata de un Gobierno permanente.El Frente Nacional de Resistencia de Afganistán, que se opone a los talibanes, tachó de ilegítimo el nuevo Gobierno y llamó a la comunidad internacional a no reconocerlo.

