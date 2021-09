https://mundo.sputniknews.com/20210907/el-psg-salta-las-reglas-y-su-presidente-predica-moral-en-calzoncillos-1115808996.html

EL PSG salta las reglas y su presidente predica moral en calzoncillos

MOSCÚ (Sputnik) — El mundo del fútbol está lleno de extravagancias y declaraciones contradictorias, y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, no podía dejar... 07.09.2021

Unas horas después de que las autoridades brasileñas irrumpieran en el campo y provocaran la suspensión de un partido clasificatorio para la Copa Mundial de Catar 2022 entre los locales y Argentina, se celebró la asamblea general de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), que preside Al-Khelaifi.Al fútbol le bastaba con la ridiculez del Brasil-Argentina. Era suficiente para días de controversia, comunicados de las entidades involucradas y para esos programas de radio y televisión en los que cada uno dice lo que piensa y a veces lo que no. Pero el presidente del PSG y representante del emir de Catar hablo en la referida asamblea como si el PSG tuviera un techo de concreto al estilo de las plantas nucleares.Prédica de moral encuerosPoco después de rechazar ofertas del Real Madrid que llegaron hasta los 200 millones de dólares por Kylian Mbappe, cuyo contrato expira en junio, y de fichar a varios cracks mundiales, a los cuales paga salarios desorbitados, Al-Khelaifi se lanza contra la Superliga, un proyecto casi fallido para formar una súper élite del fútbol con la intención, según sus estatutos, de salvar al fútbol y permitir que las ganancias se repartan a todos los clubes.La Superliga es para algunos una locura del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien aún insiste en ella, a pesar de que hasta seis clubes ingleses abdicaron del proyecto, lo mismo que los italianos Inter y Milán AC, incluso el Atlético de Madrid español, entre otros.Solo mantienen la ilusión el propio Madrid, el Barcelona y la Juventud de Turín, cuyos dirigentes se niegan a claudicar en el intento de crear un torneo al estilo de la Euroliga de baloncesto, que incluya a la crema y nata del fútbol en Europa, incluidas las islas británicas.El presidente del PSG cree que lo de la Superliga es una fábula y un fracaso y recalcó que "todos juntos hemos defendido los intereses del fútbol europeo, a los jugadores, los clubes, las ligas, las federaciones nacionales y sobre todo a los aficionados".Pero al lector común, al aficionado al fútbol, a los analistas, y a cualquiera que entienda un poco del más universal o de cualquier deporte profesional, le quedan dudas y se puede preguntar de qué habla el representante del gobierno catarí al frente del PSG.No se puede ser más cínico. Sobre todo si defiendes la humildad desde un club que no respeta aquello de invertir en el fútbol lo que el mismo fútbol genera, y que apela a los petrodólares para pagarle salarios enormes a Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, y Lionel Messi, entre muchos otros.El PSG, como el Manchester City, pasa por encima de las reglas, entran en competencia desleal y aun así su presidente la emprende contra otros proyectos, en un alarde de moral injustificado. Porque este mismo hombre firmó un contrato con el brasileño Neymar Jr. por el cual este último recibiría más de cuatro millones de euros anuales solo por hablar bien del club, llegar puntual al entrenamiento y atender a los medios. Todo eso es mucho más que lo que gana el 98 por ciento de los jugadores del resto de los clubes europeos.Una Champions antes del MundialEl Gobierno de Catar quiere potenciar su imagen y sabe que el fútbol es un buen camino. Por eso compró el PSG, al que quiere llevar a la cima de Europa con la conquista de una Champions, algo que le ha sido esquivo hasta ahora, a pesar de la constelación de estrellas que tiene el equipo y el consabido desembolso de millones de dólares.La siguiente Champions, previa a la Copa Mundial que se jugará en el país árabe el año próximo, serviría para darle glamour al proyecto futbolístico que pretende vender Catar y del cual Al-Khelaifi es solo la cabeza visible. Pero la posición del mandamás del PSG, su cruzada contra la Superliga, la negativa a vender jugadores y el desembolso de sumas cuantiosas no garantizan ganar el más fuerte torneo de clubes del mundo.El astro brasileño Ronaldo lo dejó claro hace unas horas, al recordar que cuando llegó al Real Madrid se encontró con Zinedine Zidane, David Beckham, Luis Figo, Raúl y no se sabe cuántas estrellas más y en cuatro años no pudo ganar la Champions.Los llamados Galácticos deleitaban con su fútbol, pero los títulos continentales les fueron esquivos y lo mismo podría ocurrir con el PSG, cuyo dirigente máximo gasta a borbotones el dinero que recibe de Catar, en tanto mantiene una cruzada contra la Superliga y le dice a los miembros de la ECA que uno de los objetivos de la organización que dirige es darle "estabilidad financiera al fútbol europeo, dado que ya antes de la pandemia se enfrentaba a serios problemas financieros y para ello se llevará a cabo un fondo de deuda de millones de euros y que se hará de la mano de la UEFA".Incluso, se atreve a decir que habrá "una nueva reglamentación del Fair Play Financiero que se pondrá en marcha y que garantice una estructura piramidal estable, duradera, inclusiva y competitiva".No se puede ser más cínico, ni más infame. Sería como salir a la calle en calzoncillos a pedirle a la gente que vayan de cuello y corbata.

