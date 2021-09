https://mundo.sputniknews.com/20210907/cuba-primera-en-el-mundo-en-iniciar-campana-de-vacunacion-masiva-anti-covid-en-ninos-1115818411.html

Cuba, primera en el mundo en iniciar campaña de vacunación masiva anti-COVID en niños

Cuba, primera en el mundo en iniciar campaña de vacunación masiva anti-COVID en niños

En medio de una complicada situación epidemiológica provocada por la pandemia del COVID-19, el incremento significativo de contagios en la población pediátrica... 07.09.2021, Sputnik Mundo

El ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal, llamó la atención respecto al incremento de niños y adolescentes contagiados con el COVID-19, en cifras que calificó de alarmantes, tomando en cuenta el comportamiento de la enfermedad en este grupo etario en período meses anteriores.Niños enfermosSegún cifras oficiales, más de 117.500 menores de edad cubanos se han contagiado con el COVID-19 desde que se declaró la emergencia sanitaria en marzo del año 2020, aunque la mayoría de estos casos se han reportado en los meses más recientes, después del rebrote sostenido desde principios de este año.Para el doctor Portal, es extremadamente preocupante el incremento diario del número de lactantes positivos al COVID-19, en una publicación hecha el pasado 6 de septiembre en el sitio web del Ministerio de Salud Pública (Minsap)."Las estadísticas son una clara señal de alerta. Si bien en el 2020 solo se reportaron 58 menores de un año contagiados con el SARS-CoV-2, dicha cifra se elevó a 84 entre el 1 y el 15 de febrero de 2021. Los pacientes menores de un año reportados diariamente en los últimos meses superan los 100 lactantes; muchos de ellos, apenas tienen pocos días de nacidos", subrayó el galeno.El ministro cubano de Salud Pública precisó además que varios de los pacientes pediátricos que se encuentran reportados en estados grave o crítico son lactantes.A su vez, el funcionario alertó que los niños, y particularmente los más pequeños, son un grupo poblacional que puede ser protegido, pues dependen de los adultos para moverse fuera de casa."Cada miembro de la familia debe concientizar que protegerse y así protegerlos a ellos, es la única manera de no colocarlos en situación de vulnerabilidad ante el virus", subrayó el doctor Portal.También insistió en que a los riesgos propios de la edad, se suman los que implica el COVID-19, una enfermedad que –dijo-, "sabemos puede, además de llevar a la gravedad o incluso la muerte, dejar numerosas secuelas en quienes la padecen".Durante la convalecencia de los niños afectados por esta enfermedad se observan secuelas a corto plazo como parte del llamado "pos-COVID", con trastornos de adaptación y del sueño, y también aparecen alteraciones en la conducta y daños neurológicos, arritmias e hipertensión, entre otras manifestaciones.Vacunación masiva en edades pediátricasEl pasado 4 de septiembre, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) de Cuba autorizó el uso de emergencia de la vacuna cubana Soberana 02 en niños de dos a 18 años de edad, convirtiéndose la isla en el primer país del mundo en iniciar una campaña de vacunación masiva de niños contra esta enfermedad.La autoridad reguladora resaltó que "esta aprobación está sustentada sobre la base de los resultados de los ensayos clínicos realizados, que evaluó la seguridad y la inmunogenicidad de esta vacuna, aplicada con un esquema de dos dosis en población pediátrica (tres a 18 años) y comparados con los resultados de un ensayo similar con igual esquema, conducido en población con edades entre 19 y 80 años donde se demostró la eficacia de esta vacuna".Según los especialistas, los resultados obtenidos en el estudio en población pediátrica fueron superiores en todas las variables inmunológicas respecto a la población adulta de 19 a 80 años y similares comparado con el subgrupo de adultos jóvenes entre 19 y 29 años.Al respecto, el titular cubano de Salud Pública recordó que la inmunización entre la población pediátrica solo será en estos momentos para los mayores de dos años, de modo que —aseguró— "es esencial continuar resguardando a los más pequeños hasta tanto no se alcancen altos niveles de inmunidad entre los cubanos".También precisó que, en el caso de los lactantes menores de un año, se debe mantener la lactancia materna, por los enormes y probados beneficios que esta tiene para la salud del bebé.Como parte de la vacunación masiva a la población adulta en Cuba, hasta el 5 de septiembre se acumulan en el país 15.242.254 dosis administradas con las vacunas nacionales Soberana 02 y Soberana Plus, desarrolladas por el Instituto Finlay de Vacunas, y Abdala, un producto del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.Hasta la fecha, 5.866.453 personas (52% de la población) han recibido al menos una dosis de estos fármacos, 4.770.889 (42%) ya tienen segunda dosis, y 4.604.912 personas (41%) ya completaron el ciclo vacunatorio de tres dosis.

