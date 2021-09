https://mundo.sputniknews.com/20210907/colombianos-en-espana-repudian-la-visita-de-ivan-duque-1115817182.html

Colombianos en España repudian la visita de Iván Duque

Colombianos en España repudian la visita de Iván Duque

Repudio. Es lo que genera entre parte de la comunidad colombiana de España, la visita del presidente Iván Duque al país ibérico.

Colombianos en España repudian la visita de Iván Duque Repudio. Es lo que genera entre parte de la comunidad colombiana de España, la visita del presidente Iván Duque al país ibérico. Y mientras Europa se debate entre escándalos, desde España vuelven a disparar contra Rusia, América Latina pone sus expectativas en el turista ruso. Estos y otros temas hoy, en Octavo Mandamiento.

El presidente Iván Duque tiene previsto visitar España el próximo 16 de septiembre, una visita que algunos colombianos residentes en el país ibérico rechazan. Por esa razón, el domingo 12 de septiembre marcharán desde la Puerta del Sol hasta la Puerta de Alcalá, en Madrid, para repudiar la presencia del mandatario colombiano."La asamblea de colectivos colombianos en el Estado español está invitando a la sociedad española y a todos los colectivos de colombianos y colombianas de España a rechazar y repudiar la llegada de Iván Duque a la 80 edición de la Feria del Libro de Madrid. Lo hacemos porque Iván Duque representa la oligarquía colombiana más sangrienta de América Latina. Duque es una persona que durante el Paro Nacional bloqueó todas las vías democráticas para facilitar una negociación social, ciudadana y política para poder destrabar las solicitudes que viene realizando el pueblo colombiano desde el año 2018. Esas peticiones tienen que ver con la salud pública, la educación pública, la reforma tributaria y otros asuntos de gran envergadura para la solución de los graves problemas que tenemos en el país", explica Nelson Restrepo, miembro de la Coordinación de Colectivos de Colombianos Unidos en España.La visita de Duque a España se da pocos meses después del Paro Nacional, un estallido social que, según denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos, fue fuertemente reprimida por las fuerzas de seguridad y dejó como resultado el asesinato de más de 80 personas y la desaparición de un centenar."Es lamentable, enormemente lamentable, reprochable el hecho de que la gran burguesía española, los representantes de los grandes medios económicos, de las transnacionales y grandes empresas españolas, el poder económico esté acariciando la llegada de Iván Duque a España, pero es que ese es el centro de atención: los jugosos negocios que tienen en Colombia derivado de la explotación del petróleo, de los recursos minerales, de los recursos hídricos, de nuestra naturaleza. Eso es lo que está en el fondo. Para nosotros es muy lamentable porque detrás de todo ello está el dolor y el sufrimiento del pueblo colombiano, detrás de todo ello están 1.234 líderes asesinados en Colombia, el bloqueo a la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016", resalta Restrepo.Por esa razón, explica Restrepo, piden al Gobierno de España y a la Unión Europea que escuchen las denuncias de las víctimas."Hemos denunciado por todos los medios la detención, desaparición y asesinato de 6.402 jóvenes que fueron presentados como miembros de la guerrilla, cuando en realidad eran jóvenes que fueron secuestrados y asesinados por el Ejército colombiano. También hemos denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos en los territorios donde se encuentran los recursos naturales que están siendo explotados por las multinacionales españolas. ¿Qué pedimos nosotros? Que se examine, se observe, se verifique, se compruebe el incumplimiento de los compromisos en derechos humanos. Eso pedimos, que se mande una comisión de cumplimiento, observación y verificación en terreno de lo que está realmente sucediendo en Colombia", indica Restrepo.Además, Restrepo destaca que muchas de las personas que han salido de Colombia lo han hecho para proteger sus vidas de la violencia política.Iberoamérica, a la espera del turista rusoLos flujos turísticos se están recuperando tras el desastre que significaron para el sector los momentos más duros de la pandemia del COVID-19, aunque no al ritmo deseado. Así lo confirmaron a Sputnik los protagonistas de la nueva edición de la feria turística OTDYKH/Leisure, una de las más importantes del sector en el continente europeo.El evento, que se celebra anualmente en Moscú, arrancó este 7 de septiembre de forma presencial brindando la oportunidad de conocer de primera mano la situación del turismo internacional frente a la coyuntura actual.Una situación que no puede calificarse como demasiado alentadora, pero que, no obstante, presenta síntomas de recuperación, según Antonio de la Morena Ballesteros, responsable de Turismo de la Embajada de España en Moscú, quien constató que “mientras el año pasado había dos-tres vuelos por semana” de Rusia rumbo a la nación ibérica, ahora hay “24 vuelos semanales”.Por su parte, María Сheplya, representante de Turismo de Tenerife en Rusia, resaltó la importancia de que se mantengan los vuelos directos entre ambas naciones, expresando la esperanza de que el gigante euroasiático vuelva a ubicarse entre los 10 mercados emisores de turistas más importantes para esta comunidad autónoma española.Irina Odlianitskaya, gerente general de Legends and Travels Perú, afirmó que lo peor está atrás, recordando que “desde el 6 de marzo de 2020, hasta el 15 de mayo de 2021 no volaban aviones y no era posible venir ni salir” de la nación andina. Una vez eliminadas estas restricciones, el turista ruso se apresuró a aprovecharlo, apuntó.Como también se aprovechó de la activación de los vuelos directos entre Rusia y Venezuela, manifestó a Sputnik Alyona Kruglyakova, gerente general de Araguaney Latin Travel, que promueve el destino de la nación caribeña y otros países de la región.Europa de los escándalosAcaba de revelarse que el príncipe Carlos, heredero del trono de Inglaterra, apoyó la concesión de ciudadanía para un empresario saudí mediante el método más universal de cortar camino: el soborno. Los diarios británicos The Sunday Times y Daily Mail informaron el 5 de septiembre que Michael Fawcett, colaborador cercano del príncipe Carlos, coordinó el apoyo de la corona para que el empresario saudí Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, recibiera un pasaporte británico y el título de caballero en el Reino Unido. Lo que viene siendo un 2x1 en toda regla. Como cuando en alguna tienda promocionan algo así como, “llévese dos, y pague uno”.De acuerdo a las informaciones, la cosa transita por esos derroteros. Y es que el empresario saudí donó más de 1,5 millones de libras, unos 2,1 millones de dólares, a la Fundación del Príncipe para financiar proyectos de restauración de patrimonio que interesaban a Carlos, incluidas residencias que utilizaba el príncipe de Gales, detalla The Times.Según la información, el príncipe de Gales estaba “100%” detrás de la oferta de ayudar al multimillonario saudí en su solicitud de ciudadanía británica y un reconocimiento oficial. De este modo, en una ceremonia privada en 2016, Carlos otorgó a Mahfouz un título honorario de Comandante de la Más Excelente Orden del Imperio Británico.Las denuncias de la OTANEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltemberg, se ha escandalizado. Durante la conferencia anual para el control de armas de la alianza en Copenhague, Stoltemberg disparó: “China está construyendo un gran número de silos de misiles, lo que puede aumentar considerablemente su capacidad nuclear. Todo esto está ocurriendo sin ninguna limitación o restricción. Y con una total falta de transparencia”.Stoltemberg remarcó que Pekín engrosa su arsenal nuclear “con más ojivas” y un sistema de lanzamiento “más sofisticado”. Incidió en que China, como potencia mundial, debería tener “responsabilidades globales” en lo relativo al control armamentista.En tanto, este 7 de septiembre Stoltemberg ha recibido una respuesta de parte del portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin. Wang Wenbin ha asegurado que Pekín nunca ha participado en la carrera nuclear, al enfatizar que China “nunca ha desplegado armas nucleares fuera de su territorio”. Wang también ha aconsejado al bloque militar que abandone el pensamiento de la era de la Guerra Fría y reconsidere sus políticas, si en realidad está preocupada por el control de armas. “Ningún país del mundo, a menos que tenga intenciones de dañar o socavar la soberanía, la seguridad o la integridad territorial de China, debería verse amenazado de ninguna manera por el poder nacional de China”, zanjó.

