Un obispo español renuncia a la carrera eclesiástica por amor

Xavier Novell ya no es obispo de Solsona. La razón es la relación que mantiene con una mujer residente en Manresa, psicóloga y escritora de novela erótica. 06.09.2021, Sputnik Mundo

españa

cataluña

amor

sacerdotes

iglesia

obispos

Un buen día el obispo de Solsona desapareció. El 23 de agosto se anunciaba que Xavier Novell abandonaba su puesto en la diócesis catalana. El Papa había aceptado su renuncia "por razones personales" al cargo eclesiástico. Los motivos que habían alejado a Novell del obispado eran un misterio. Y es que el Derecho Canónico solo admite la dimisión de un secular "si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñar su función". Un enigma que se ha resuelto casi dos semanas después de su salida. La respuesta es el amor.Nada más terrenal que querer a otra persona. En concreto, Novell mantiene una relación sentimental con Silvia Caballol, una psicóloga de Manresa de 38 años, 14 menos que el exprelado, de 52. Divorciada y con dos hijos, la mujer también es conocida por ser la autora de las novelas eróticas Trilogía amnesia y El infierno en la lujuria de Gabriel. Según el portal Religión Digital, el hombre se habría mudado a Manresa para comenzar una nueva vida junto a su pareja.El exobispo estaría buscando trabajo de ingeniero agrónomo, su profesión antes de ser ordenado sacerdote. No se descarta que solicite al Vaticano la dispensa de la promesa de celibato y de obediencia. Un largo proceso que requiere el análisis de los hechos, pero que devolvería a Novell la condición de laico sin salir de la Iglesia.Novell era una de las promesas del mundo eclesiástico. Se trataba de uno de los obispos más jóvenes de Europa. Sin embargo, su meteórica progresión profesional y menor edad no empastaba con la línea progresista del Papa Francisco I. Es más, el exprelado se llegó a preguntar en una carta pastoral si la homosexualidad no provenía de la ausencia parental.En terreno político, el que fuera obispo de Solsona también mantuvo una postura favorable al independentismo catalán. "Os pido, por tanto, que no permanezcáis ajenos a este proceso y, con espíritu democrático y pacífico, escoged con tranquilidad de conciencia aquella opción ante la consulta que creáis mejor para el bien de Cataluña", comentó antes de la Diada de 2014. Novell participó en el referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017.El obispo de Vic, Romà Casanova, ejercerá de administrador apostólico de la diócesis de Solsona hasta que se encuentre a una persona que ocupe la vacante dejada por Novell. Él ha comenzado una nueva vida.

cataluña

cataluña, amor, sacerdotes, iglesia, obispos