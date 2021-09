https://mundo.sputniknews.com/20210906/un-hombre-pilota-un-avion-a-traves-de-dos-tuneles-y-establece-cinco-records-mundiales--video-1115763186.html

Un hombre pilota un avión a través de dos túneles y establece cinco récords mundiales | Video

El piloto de carreras y acrobático italiano Dario Costa realizó un vuelo insólito al atravesar dos túneles en su avión, y estableció ni más ni menos cinco... 06.09.2021, Sputnik Mundo

El impresionante vuelo de 43 segundos tuvo lugar en los túneles de Catalca, a las afueras de Estambul, en Turquía. Despegó dentro del primer túnel y superó una distancia total de 2.250 metros al salir del segundo túnel.Se trata de un auténtico logro, pues son muchos los peligros a los que tuvo que enfrentarse Costa. En primer lugar, no es una tarea fácil pilotar un avión en un entorno donde no hay espacio para realizar maniobras verticales sin acabar estrellándose.Por si fuera poco, solo había cuatro metros de distancia entre las puntas de las alas y los muros de los túneles, que el avión atravesó volando a una velocidad de 245 km/h. Sin embargo, el momento más peligroso fue el recorrido de 360 metros que separaba a los dos túneles.Como lo explicó el propio Costa, cuando salió del primer túnel su avión, un Zivko Edge 540, fue desviado por vientos laterales y él tuvo que mostrar un tiempo de reacción surrealista de tan solo 250 milisegundos para lograr meter la aeronave en el segundo túnel. Además, al ser al avión extremadamente sensible a las acciones del piloto, tenía que desplazar el mando de control literalmente por milímetros a lo largo de todo el vuelo. Por esta hazaña le fueron adjudicados cinco récords del Libro Guinness:El vuelo récord se llevó a cabo en colaboración del equipo Red Bull, que contó con la colaboración de 40 especialistas e hizo falta un año para llevar a cabo todos los preparativos.

