Rompiendo récords: el español Carlos Alcaraz llega a cuartos en el US Open haciendo historia

El joven de 18 años se convierte en el cuartofinalista más joven del torneo desde 1968 y de un Grand Slam desde 1990. Su triunfo ante el alemán Gojowczyk le... 06.09.2021, Sputnik Mundo

Un adolescente de 18 años y cuatro meses de edad avanza con paso firme en las pistas de Flushing Meadows. Se llama Carlos Alcaraz, es de Murcia y con su actuación en el US Open está finiquitando algunas de las cifras del llamado big three. O lo que es lo mismo, está llegando más lejos de lo que llegaban a su edad Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.En un partido resuelto en cinco sets, su victoria ante el alemán Peter Gojowczyk le coloca como el tenista más joven en alcanzar los cuartos de final del torneo neoyorquino desde el inicio de la era Open (1968) y el más precoz en estas pistas desde 1963, cuando lo hizo el brasileño Thomaz Koch. Solo el estadounidense Michael Chang (con 18 años entonces) pudo hacer algo semejante si se incluyen los cuatro torneos Grand Slam (Roland Garros, en 1990). Alcaraz ha disputado siete partidos en apenas una semana y media. Su próximo oponente será el canadiense Felix Auger-Aliassime, de 21 años.Alcaraz se estrenó en el US Open haciendo historia; su victoria ante el británico Cameron Norrie lo convirtió en el tenista en activo más precoz en ganar un partido en los cuatro grandes torneos del mundo. Ese logro ya le situó por encima de Nadal, Federer y Djokovic, pues estos lo consiguieron con 18 años y 11 meses el primero, y con 19 años los otros dos.Estrella nacienteEl joven murciano (nacido en El Palmar el cinco de mayo de 2003) está entrenado por Juan Carlos Ferrero (ganador en Roland Garros en 2003). Es un jugador potente, muy preciso, capaz de imprimir mucha velocidad a la bola en pistas rápidas. Suyo es otro logro en Nueva York de relumbrón: se ha convertido en el tenista más joven de la historia en ganar a un top 3, pues en la tercera ronda apeó de la competición al griego Stefanos Tsitsipas, actual número tres del ranking de la ATP.Cabe recordar que, en su estreno en el US Open, Roger Federer llegó en la edición de 2000 a la tercera ronda. Rafael Nadal solo ganó un partido en la de 2003 y Novak Djokovic amarró dos en su estreno en 2005. Alcaraz ganó este verano su primer título en Umag, sobre tierra batida. Nadal lo hizo con ocho días menos en el mismo escenario. En el caso de Federer y Djokovic, el suizo ganó su primer torneo en Milán con 19 años y el serbio en Amesrstoort con idéntica edad.¿Y a qué edad llegaron los tres grandes por primera vez a los cuartos de final de algún Grand Slam? Nadal lo hizo a lo grande en 2005 a los 19 años en Roland Garros, que acabaría ganando. Federer llegó a la antepenúltima ronda en esas mismas pistas parisinas en 2001, cuando contaba también 19 años. Y Djokovic lo mismo: cuartos de final con 19 años en la edición de 2006 de Roland Garros. En suma, los datos parecen confirmar la talentosa irrupción de un jugador llamado a cosechar grandes logros en los próximos años.

Noticias

