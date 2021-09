https://mundo.sputniknews.com/20210906/puigdemont-llama-a-la-confrontacion-a-pocos-dias-de-la-mesa-de-dialogo-espana-cataluna-1115780501.html

Puigdemont llama a la confrontación a pocos días de la mesa de diálogo España-Cataluña

Puigdemont llama a la confrontación a pocos días de la mesa de diálogo España-Cataluña

BARCELONA (Sputnik) — El expresidente catalán Carles Puigdemont llamó a los partidarios de la independencia a prepararse para la confrontación contra el Estado... 06.09.2021

En una carta dirigida a sus simpatizantes, el dirigente huido a Bélgica afirmó que "la confrontación con el Estado no se puede rehuir" y se trata de "una realidad inevitable" para que "Cataluña sea reconocida como una nación soberana e independiente".Puigdemont se pronunció de esta manera a unas semanas del cuarto aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral del 27 de octubre; y también días antes de que se reúnan las máximas autoridades de los gobiernos español y catalán.La próxima semana el Ejecutivo de Pedro Sánchez abordará con el equipo de su homólogo en Cataluña, Pere Aragonés, la resolución del conflicto político en la mesa de negociación acordada a principios de 2020 y paralizada por el coronavirus.El expresidente y eurodiputado llamó a los pro-independencia a "no dedicar más tiempo" a "discutir banalidades partidistas" porque, a su juicio, la "nación" de Cataluña no será reconocida "sin luchar por ella desde las calles, plazas e instituciones".También pidió combatir el "derrotismo" instalado entre los sectores del movimiento y destacó la "enorme gesta" del 1 de octubre, en la que miles de personas fueron a los colegios a votar "pese a la guerra represiva desatada por el Estado".La consulta de 2017 fue declarada ilegal por la Justicia española y llevó a nueve líderes, incluido el vicepresidente catalán y la presidenta del Parlamento regional, a la cárcel durante más de tres años.Estos políticos y líderes sociales fueron indultados por el Gobierno de Sánchez el pasado junio en una apuesta por la conciliación.Puigdemont se marchó a Bélgica poco después del referéndum y la declaración unilateral para evitar una posible condena, y desde entonces el Tribunal Supremo de España le reclama para juzgarlo.El mensaje del líder catalán en el extranjero se produce también a cinco días de la fiesta nacional de Cataluña, la Diada del 11 de septiembre.

