Primer ministro de Perú critica a presidenta del Congreso por declaraciones sobre Castillo

LIMA (Sputnik) — El primer ministro de Perú, Guido Bellido, rechazó las declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien sostuvo que... 06.09.2021, Sputnik Mundo

El 5 de septiembre, la titular del parlamento indicó que "la calle [ciudadanía] pide vacancia presidencial", aunque hizo la salvedad de que la destitución del presidente "no es un tema que esté en la agenda" del Legislativo.Por su parte, Bellido señaló que el Ejecutivo está haciendo todos los esfuerzos para gobernar e instó al Congreso a que se sume a la tarea y así "no generar inestabilidad" política.El desempeño del presidente Castillo viene siendo objetado por sectores de la población que no están de acuerdo con que ocupe el cargo por, presuntamente, querer implantar un modelo de corte estatista en el país.

