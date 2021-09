https://mundo.sputniknews.com/20210906/posible-alianza-estrategica-entre-el-taliban-y-el-isis-tienen-un-enemigo-en-comun-occidente-1115776354.html

¿Posible "alianza estratégica" entre el Talibán y el ISIS? "Tienen un enemigo en común, Occidente"

¿Posible "alianza estratégica" entre el Talibán y el ISIS? "Tienen un enemigo en común, Occidente"

"Teniendo en cuenta que tienen un enemigo en común, que es Occidente, y con una ideología extrema muy cercana, podría haber una alianza estratégiсa entre ellos. Yo no lo descartaría", dijo Cassaglia a Sputnik, comentando las declaraciones de los talibanes de que planean luchar contra ISIS.En este contexto llamó a "observar bien de cerca cómo evoluciona la situación", al agregar que la historia "será testigo de esta hipótesis".Cassaglia, que es coordinador regional para América Latina y el Caribe en la Ciseg, recordó que los talibanes tienen "una alianza de lealtad con Al Qaeda (grupo terrorista prohibido en Rusia), sellada con el entonces líder de esa red, el saudí Osama bin Laden".Además Cassaglia puso en duda los intentos de los talibanes de mantener negociaciones con distintos grupos de la sociedad afgana para formar un gobierno inclusivo."Al principio puede ser que algunos sectores del talibán, se quieran mostrar 'tolerantes', pero con el paso de los meses, y sintiéndose cada vez más poderosos, volverán a sus raíces ideológicas, y terminarán implantando la sharía de una manera cruel, como ya lo han hecho antes", subrayó.Según el experto, en este caso, nadie podrá impedir el desarrollo de la situación, dado que en el país centroasiático ya no están "las tropas de Occidente para obtener información, sobre todo fuera de Kabul, y la mayoría de los corresponsales han tenido que escapar del país por la amenaza contra sus vidas".El papel de Pakistán en la regiónAdemás, Cassaglia declaró que Pakistán podría aumentar su papel en la región con un nuevo gobierno talibán* (organización terrorista proscrita en Rusia) en Afganistán.A mediados de agosto los talibanes dieron por concluida la guerra afgana tras tomar el control de la mayor parte del país, incluida la capital, Kabul. En principio afirmaron que aspiran a un "traspaso completo" del poder, si bien anunciaron luego la disposición de negociar la creación de "un gobierno transparente, inclusivo e islámico".También coordinador regional para América Latina y el Caribe en la Ciseg, Cassaglia se mostró escéptico ante las promesas del talibán de poner fin al negocio del narcotráfico y de impedir que las drogas producidas en Afganistán se suministren a otros países."No nos olvidemos que están en el negocio del narcotráfico, mediante la explotación de sus grandes plantaciones de amapola, y la venta de opio y heroína. Con lo cual, el objetivo político [de los talibanes] puede estar restringido geográficamente, pero su interés criminal, del narcotráfico, tiene intereses fuera de Afganistán, dado que el consumo esta en los países ricos, lo cual no es el caso de ellos que ocupan una lista de los cinco países más pobres, y por otra parte les está prohibido a los musulmanes el consumo de alcohol y por ende de las drogas", apuntó.Al referirse al futuro de los fundamentalistas en la escena internacional, el experto supuso que tratarán de acercarse más a los principales actores regionales para no quedarse aislados.Así, comentando las garantías de seguridad que dieron a los diplomáticos rusos en Kabul, Cassaglia considera que los talibanes las cumplirán, porque "son crueles pero no son tontos".Al mismo tiempo apuntó que el talibán todavía recuerda la guerra contra la Unión Soviética, predecesora de la Federación de Rusia."Además, China creo que tratará de hacer lo posible por ser ellos quienes 'apadrinen' el régimen, y no dejarles la oportunidad a los rusos", agregó.Evaluando la misión de la OTAN en Afganistán, Cassaglia la calificó de un "fracaso total"."Después de 20 años de invasión, irse dejando las cosas tal cual estaban cuando llegaron, creo que es un fracaso total. Es una 'guerra' que se ha perdido, por abandono, por desgaste, por falta de conocimiento de la problemática. Por querer 'imponer' un régimen político que no es aceptado por los países de la región, como es la democracia, es no entender la cultura de la gente que vive en esas tierras, en esos países", subrayó.

