Los talibanes afirman haber conquistado la provincia de Panshir

MOSCÚ (Sputnik) — Los talibanes extendieron su control a toda la provincia de Panshir, hasta ahora el último bastión de la resistencia, anunció Zabihullah... 06.09.2021, Sputnik Mundo

El comunicado asegura que los vecinos de Panshir no sufrirán ningún tipo de discriminación alguna. "Todos son nuestros hermanos y serviremos a un país y un objetivo común", dice el texto.El comunicado asegura que los vecinos de Panjshir no sufrirán ningún tipo de discriminación alguna. "Todos son nuestros hermanos y serviremos a un país y un objetivo común", dice el texto.La persona que había actuado últimamente como portavoz de las fuerzas de resistencia, Fahim Dashti, no puede confirmar la caída de Panjshir. Según la agencia Khaama Press, murió durante los enfrentamientos del 5 de septiembre.Uno de los líderes de la resistencia, Ahmad Masud, aseguró ayer que estaba listo para poner fin a los combates y entablar negociaciones, si los talibanes se retiraban de Panjshir.

