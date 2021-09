https://mundo.sputniknews.com/20210906/la-bochornosa-suspension-de-brasil-argentina-contada-con-memes-1115779739.html

La bochornosa suspensión de Brasil-Argentina, contada con memes

La bochornosa suspensión de Brasil-Argentina, contada con memes

La decisión de la autoridad sanitaria brasileña de suspender el partido entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para Catar 2022 enloqueció a las redes... 06.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-06T16:43+0000

2021-09-06T16:43+0000

2021-09-06T16:43+0000

américa latina

deportes

brasil

argentina

lionel messi

fútbol

neymar

comité supremo catar 2022

eliminatorias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1115779516_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_7ed74c5bdcff950ccac2a8747c621f14.jpg

La temprana suspensión del partido entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias hacia Catar 2022 por parte de las autoridades sanitarias brasileñas recorrió el mundo y, como no podía ser de otra manera, inundó las redes de memes.La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) pateó el tablero del fútbol sudamericano cuando, a los cinco minutos del partido disputado en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, uno de sus funcionarios ingresó al campo de juego y exigió la suspensión, alegando que los futbolistas argentinos Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía habían falseado los formularios al ingresar al país desde el Reino Unido, donde juegan.Los memes de la suspensión de Brasil-ArgentinaDentro de la cancha todo fue tensión y dramatismo. En las redes, por el contrario, se imaginaron el momento con humor.El guardia de seguridad desganado fue el meme perfecto para burlarse del contraste entre la urgencia de Anvisa durante el partido y la displicencia mostrada en los días anteriores.¿Se habrá arrepentido el funcionario de Anvisa que ingresó a la cancha para detener uno de los partidos de fútbol más importantes del mundo? Un meme imagina el momento.Para quienes lo miraban desde fuera, el escándalo no logró tapar la decepción de quedarse sin espectáculo tan solo minutos después del comienzo.En efecto, cualquier espectador que se haya perdido los primeros minutos tiene que haber quedado descolocado.Sí, sufrir la interrupción sorpresiva del partido se sintió como cuando fallan los servidores mientras estás disfrutando una partida en Playstation.Las redes también trajeron a colación una imagen icónica: la de una enfermera sacando del campo a Diego Maradona en la Copa del Mundo de 1994, instantes antes del antidoping que alejaría a la leyenda de la selección argentina en forma definitiva. Esta vez, en vez de Maradona, el protagonista fue el popular portero Martínez.Messi y Neymar no terminaron detenidos tras el incidente. Sin embargo, el inolvidable arresto de dos versiones más mundanas de las estrellas en Brasil en 2017 bien pudo haber sido una postal del escándalo.La suspensión desató las burlas entre argentinos y brasileños. Para los fanáticos argentinos, la intervención de Anvisa fue una maniobra para salvar a los locales de una posible derrota, que ahondara aún más la desazón por perder una final en casa en la reciente Copa América de Brasil. Algo como lo que sucedió cuando el cantinero Moe tuvo que salvar a Homero de recibir una paliza en el cuadrilátero.Las burlas del lado brasileño se centraron en la extraña aparición de Messi con un chaleco de fotógrafo y no con la indumentaria de su selección.Pero más allá de las burlas, muchos internautas coincidieron en rescatar la imagen de Messi y Neymar lamentando juntos lo sucedido.Quizás el mundo se quedó sin un partido de calidad pero no hay dudas de que los internautas se entretuvieron de todas maneras.

https://mundo.sputniknews.com/20210903/una-cruel-patada-a-messi-paralizo-al-mundo-y-lleno-las-redes-de-memes-1115719683.html

brasil

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deportes, brasil, argentina, lionel messi, fútbol, neymar, comité supremo catar 2022, eliminatorias