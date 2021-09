https://mundo.sputniknews.com/20210906/hallan-muerto-a-michael-k-williams-actor-de-the-wire-en-su-apartamento-de-nueva-york-1115793151.html

Hallan muerto a Michael K. Williams, actor de 'The Wire', en su apartamento de Nueva York

Hallan muerto a Michael K. Williams, actor de 'The Wire', en su apartamento de Nueva York

NUEVA YORK (Sputnik) — El actor de 'The Wire', Michael K. Williams, fue hallado muerto en su apartamento de Brooklyn en Nueva York (EEUU, noreste), informó el... 06.09.2021

El actor, de 54 años, conocido por encarnar el carismático personaje de Omar Little en The Wire (2002-2008), una de las series de televisión más prestigiosas de la historia de la televisión en EEUU, falleció por una presunta sobredosis de drogas.El intérprete tuvo además destacadas actuaciones en la pantalla chica con papeles en series como Boardwalk Empire, The Night Of, When they see us y en largometrajes como 12 Años de Esclavitud.Williams estaba nominado al premio Emmy 2021 como mejor actor de reparto por su rol en 'Lovecraft Country'.

