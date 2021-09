¿Desde que existe internet nos olvidamos más de las cosas?

"Hace más de 15 años, cuando no se utilizaba GPS, se hicieron unas investigaciones en los cerebros de los conductores de taxi en EEUU. Se descubrió que ellos desarrollaban mucho más la habilidad espacial por la práctica. Y eso hoy se me ve disminuido porque ya no es necesario", dijo a Zona Violeta la psicóloga chilena Liz Amador.