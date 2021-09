Cuidado: lo que comes podría estar prohibido y deteriorando la economía

"Para citar el caso de Uruguay, hace unos años tenía barcos que pescaban calamar. Hoy no hay ni uno solo de bandera uruguaya que lo haga. (…) No lo hace porque tiene que pagar impuestos mientras la flota extranjera no los paga y tiene que tener a la tripulación con todas las normas sanitarias y laborales al día mientras la flota extranjera tiene personal en condiciones de semiesclavitud", ejemplificó.