https://mundo.sputniknews.com/20210906/bolsonaro-quiere-mentir-en-las-elecciones-y-amenazar-a-la-democracia-1115768613.html

"Bolsonaro quiere mentir en las elecciones y amenazar a la democracia"

"Bolsonaro quiere mentir en las elecciones y amenazar a la democracia"

Cambios. Son los que ha introducido el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a un proyecto de Ley de Seguridad Nacional que sustituirá a la actual que data de... 06.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-06T11:17+0000

2021-09-06T11:17+0000

2021-09-06T11:29+0000

qué pasa

brasil

jair bolsonaro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1115768587_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_2a9ba9b631d6640a0fe93bc1ffd80e1b.jpg

"Bolsonaro quiere mentir en las elecciones y amenazar a la democracia" Cambios. Son los que ha introducido el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a un proyecto de Ley de Seguridad Nacional que sustituirá a la actual que data de 1983 y que fue promulgada durante la dictadura militar. De acuerdo a analistas, estas modificaciones parecen obedecer estrictamente a intereses del mandatario.

Fake news a discreciónUno de los cambios interpuestos por Bolsonaro es el referido a las sanciones por la difusión de "comunicación de masas engañosas". Para escudarse de esta decisión, argumenta que ese apartado contraviene el interés público y no deja claro qué se sancionaría: si a quienes generan el contenido falso, o las personas que lo consumen.El texto original establecía penalización por "promover o financiar, personalmente o a través de un intermediario", la difusión de mensajes falsos "que son capaces de comprometer la salud del proceso electoral". Para Bolsonaro, el problema de ese pasaje radica en quién ejercerá el papel de "tribunal de la verdad" en un guerra de fake news."Quién va a decir qué es verdad, y qué no: ¿esa gente alucinada?", es lo que habría expresado Bolsonaro al respecto, de acuerdo al Dr. en Ciencia Política Bruno Lima Rocha Beaklini, al indicar que el jefe de Estado brasileño está relativizando la verdad, como si una conversación real cualquiera no hubiera existido nunca.Más de 'la mano' de BolsonaroEl presidente de Brasil, quien está siendo investigado por presuntamente atentar contra el orden democrático en su país, aprovechó también para bloquear el artículo de la ley que abría la vía para que los partidos políticos con representación en el Congreso pudieran demandar por delitos contra las instituciones en el proceso electoral, en caso de que la Fiscalía General no lo hiciera en el período que establece la ley."Esto es una broma más", sentencia al respecto Lima Rocha, al indicar que en Brasil los nombramientos de la Fiscalía corresponden al presidente, que después puede, o no, ser refrendada por el Senado. "En Brasil decimos que el Fiscal General es el ‘encajonador general de la República al mando del presidente. Por eso [Bolsonaro] vetó la ley: porque tiene confianza en que mientras indique a su Fiscal General, nunca jamás va a ser defenestrado o va a recibir un fallo por atentar contra la democracia", advierte Lima Rocha.Pasando en limpioEn resumen, para el Dr. Lima Rocha Beaklini, "la propuesta de Bolsonaro [con estos vetos] es sencilla: quiere mentir en las elecciones, quiere amenazar la democracia, quiere que sus militares tengan privilegios y que puedan amenazar la propia democracia, y que esto no pase por leyes ni por punición, así de sencillo".

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

brasil, jair bolsonaro, аудио